La rehabilitació del pont de Sant Francesc de Manresa començarà aquesta tardor i costarà 1,6 milions d'euros

El Departament de Territori ha licitat, per un import d'1,6 milions d'euros, les obres de millora del pont de Sant Francesc, situat a la C-37z, a Manresa. Els treballs, que començaran aquesta tardor, consistiran en la rehabilitació integral i l'eixamplament de l'estructura per facilitar la mobilitat i l'accessibilitat, i afavorir la seguretat viària. Està previst que les obres s'allarguin durant vuit mesos. Declarat bé cultural d'interès local, el pont té una longitud de 107 metres, consta de cinc voltes i quatre piles. Va entrar en funcionament l'any 1900, i es va eixamplar a la dècada dels 20 del segle passat. Durant la Guerra Civil, el pot va quedar danyat, però va ser reparat.

Les obres que ara es liciten permetran eixamplar el tauler per a dotar-lo d’unes noves voreres d’1,50 metres d’amplada, per a facilitar la mobilitat dels vianants. Els nous voladissos de la plataforma i la vorera imitaran les formes originals per tal de respectar l’interès patrimonial del pont.

Els treballs permetran pal·liar els efectes de l’envelliment a l’estructura, renovar el ferm de la calçada, les baranes i els elements de drenatge. També s’instal·laran noves barreres de seguretat, que tindran llums leds encastats per afavorir la seguretat, s’implantaran dos passos de vianants i s’adequaran la senyalització i l’abalisament. L’obra té un termini d’execució de vuit mesos. Un cop executades les obres, la Generalitat traspassarà la titularitat del pont a l’Ajuntament de Manresa.