VÍDEO: un gos juga en una riera totalment glaçada, a Manresa

L'usuari de Twitter @Akikonaj ha compartit aquest matí un divertit vídeo on mostra una riera de Manresa totalment glaçada. Davant la situació provocada pel fred d'aquesta nit, Carlos Blanco i el seu gos han aprofitat per passar una bona estona i jugar sobre el gel.



En el següent vídeo penjat a la xarxa social Twitter es pot apreciar com el gos passeja tranquilament sobre l'aigua glaçada buscant una pilota llançada pel seu propietari.