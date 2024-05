La depuradora de Manresa triplica la producció d’aigua que es pot reaprofitar

La depuradora de Manresa ha multiplicat per tres la producció d’aigua regenerada els darrers quatre mesos. Dels 121.000 litres que va produir el desembre passat va passar als 347.600 del març. L’aigua regenerada és una de les iniciatives que s’han posat en marxa per fer front a la sequera i les restriccions.

Es tracta de reaprofitar l’aigua que arriba a la depuradora. Un cop neta torna a passar per un procés químic concret que la fa apte per netejar carrers o bé regar zones verdes per la supervivència de l’arbrat, cosa que en l’actual estat d’emergència és prohibit utilitzant aigua de la xarxa general, la de boca. La regenerada no és potable i de moment no es pot utilitzar per a altres usos.

En el cas de Manresa totes les màquines de neteja viària que es poden veure al carrer porten uns senyals que indiquen que utilitza aigua regenerada. De fet, Manresa va ser la primera població que va començar a utilitzar aigua regenerada el novembre passat, quan es va començar a produir d’una forma regular. Cada dia es destinaven 10.000 litres d’aigua que es repartien entre tots els vehicles per netejar carrers i voreres.

La producció

El desembre passat la producció d’aigua regenerada va ser de 121.000 litres. El gener ja es va passar als 202.000. El febrer els municipis de Sant Fruitós de Bages i El Pont de Vilomara també van començar a fer servir aigua regenerada per netejar la via pública i per al reg de supervivència. Això fer que la producció es disparés fins als 337.600 litres. El març encara va augmentar més i va arribar als 347.600 litres.

La depuradora de Manresa la gestiona Aigües de Manresa en nom de la Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament, és una de la vintena de depuradores públiques de Catalunya que té capacitat per regenerar aigua. Reaprofitar l’aigua residual un cop depurada i neta és un dels recursos per fer front a la sequera.

La regeneració d’aigua és un dels recursos que l’Agència Catalana de l’Aigua ha establert per fer front a la sequera. Els altres tres són les dessaladores, l’aprofitament de recursos hídrics com els pous, i la millora de l’eficiència sobretot en àmbits com l’agricultura o la reducció de fuites a les xarxes de distribució.

La depuradora de Manresa tracta cada dia 19 mil metres cúbics d’aigua residual -19 milions de litres d’aigua- que torna neta al riu. La part que es reaprofita ha de passar per un procés químic addicional. Passa per uns filtres de sorra per treure sòlids en suspensió, i després per un equip de desinfecció ultraviolat per eliminar gèrmens. Finalment, va a uns dipòsits on es dosifica hipoclorit sòlid. Lleixiu. Els dipòsits són en un extrem de la depuradora, que és on els camions cisterna s’omplen amb l’aigua que es reaprofitarà.

