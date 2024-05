Bona part del Bages i el Solsonès, en estat d'emergència

Des del passat 1 de febrer 202 municipis del sistema Ter-Llobregat viuen en situació d’emergència a causa de la sequera. D’aquests, 38 de la Catalunya central. La majoria de les comarques del Bages i el Solsonès. En aquests casos les restriccions són més estrictes que no pas en altres fases com la normalitat, en punts de Tarragona i Banyoles; la prealerta , al Tarragonès; l’alerta, a un sector de l’Empordà; l’excepcionalitat, a bona part de la meitat est de Catalunya; i l’emergència. En el cas del Solsonès, l’emergència s’estén seguint la carretera C-55 en direcció a Manresa. Sant Llorenç de Morunys, per exemple, es troba en fase d’excepcionalitat, no d’emergència. Al Bages, l’emergència arriba, per l’est, fins a Navarcles. Poblacions com Sallent, Artés o Avinyó, se’n salven, igual que el Moianès. Pel sud se’n salva Monistrol de Montserrat i per l’oest, Aguilar de Segarra.