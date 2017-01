Es fa efectiu el relleu al ple de Dídac Escolà per Ton Sierra

S´ha fet efectiva la presa de possessió al ple de l'Ajuntament de José Antonio Sierra Grande, més conegut com Ton Sierra, com a regidor de Democràcia Municipal, la marca blanca amb la què Podem es va presentar a les eleccions municipals a Manresa. Sierra ha promès el càrrec per imperatiu legal al Ple d'aquesta nit de l'Ajuntament de Manresa i ha agraït la feina del cercle inicial de Podem Manresa. El nou regidor ha destacat "l'honestedat i la feina feta" pel seu predecessor, Dídac Escolà, que ha renunciat al càrrec per motius personals.

Es dóna de circumstància que entra com a regidor de la marca blanca de Podem quan ja s´ha distanciat de Podem Manresa, perquè, segons va assegurar en una entrevista a Regió7, «em pensava que seria un moviment diferent, però és més del mateix maquillat».

Ton Sierra va ser cofundador del PSC a Manresa fins que va deixar el partit al principi dels 90. Posteriorment va col·laborar amb Izquierda Republicana, Procés Constituent i va participar en la creació de la candidatura de Democràcia Municipal.



Tots els anteriors van renunciar

Anava de número 6 a la llista però tots els que tenia per davant van renunciar al càrrec. Dídac Escolà havia de ser ser rellevat pel número, 2 Àlex Izquierdo, però aquest va declinar per motius professionals i per desavinences entre els dos grups en què estava partida l´organització de Podem a Manresa.

Li tocava al número 3, Carlos Blanco, que també va renunciar. La número 4, Maria Ángeles Beltran, havia mort el mes de desembre anterior. La número 5, Eva Alcántara, també va renunciar i així es va arribar al número 6, que entra de regidor, però considera que Podem "és més del mateix".

Es dóna la circumstància que després de la sortida d´escena de Dídac Escolà i que s´autodescartessin els seus afins més pròxims, els dos cercles de Podem amb que s´havia partit la formació han constituït un de sol.

Podem Manresa. s'ha convertit en l'únic cercle de la formació a Manresa. Els dos que hi havia fins ara, "A Manresa Junts Podem" i "Podem Manresa" han aparcat les seves diferències i s'han constituït en una única organització.

La decisió es va prendre en una assemblea celebrada al casal de les Escodines i que va comptar amb la participació d'una trentena de membres de l'organització.

A la reunió també hi va assistir la secretària d'Organització de Podem a Catalunya, Ruth Moreta. L'organització a nivell català és qui ha fet de mitjancer per arribar a la unificació. Segons Podem Manresa, d´aquesta forma "s'obre una nova etapa en la qual treballarem units per servir als interessos dels nostres conciutadans seguint les línies programàtiques de Podem".



Desvinculat de Podem

El que no resol la unificació és la vinculació amb el grup municipal, que és el màxim exponent institucional de Podem a la ciutat.

El nou regidor, Ton Sierra, ha deixat molt clar en entrevista concedida a aquest diari que assumeix l´acta de regidor, tot i estar desvinculat de Podem, perquè reconeix la vinculació al cercle inicial, Podem Manresa.

Agraeix el treball de tota la militància durant la campanya de les municipals, però tot i així remarca la seva independència personal i el seu compromís amb el programa de Democràcia Municipal, amb els votants de la candidatura i amb la ciutat.

Assegura que malgrat que no comparteix actualment estratègies amb Podem Manresa, el cercle té tot el seu respecte i els seus militants el seu afecte. Es defineix com un rebel que fa molts anys que està en política, però mai fins ara ha ocupat cap càrrec.