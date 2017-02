La sexualitat de la Verge posa sor Lucía al món

Poques notícies amb protagonista manresà les pots trobar simultàniament en un suplement del New York Times, al New York Post, al diari britànic The Guardian, a l'italià La Repubblica, al canal Deutschlandfunk de la ràdio pública alemanya, a Antena3 de Romania o al portal de notícies UniMexicali de la Baixa Califòrnia, per posar alguns exemples.

Les paraules de sor Lucía Caram donant a entendre que la Verge Maria no era verge i la reacció posterior, tant del bisbat de Vic declarant-les fora de la fe de l'Església com del seu orde dominic desmarcant-se'n, han configurat un relat que ha situat aquestes informacions entre les més vistes i comentades en una corrua enorme de mitjans de comunicació.

De fet, els mitjans de mig món allò que recullen és el que ja ha publicat aquest diari sense afegir-hi res més que la capçalera de torn. Però, on ha estat sor Lucía durant la tempesta desfermada i com està vivint una situació que ja ha matisat explicant que en l'entrevista amb Risto Mejide, del programa televisiu de Cuatro Chester in love, el que va voler dir és que no s'hauria escandalitzat si Maria hagués tingut una relació de parella amb el seu marit Josep?

Sor Lucía ha estat a Tucumán, visitant la seva mare malalta, en una casa de camp des de la qual s'ha comunicat per WhatsApp amb aquest diari i ha concedit una entrevista pel mateix mitjà a la Gazeta de Tucumán, en què assegura que la seva comunitat l'entén i l'estima, tot i que a vegades li demana que sigui una mica més prudent.

I no li falta raó. La monja dominica argentina establerta al convent de Santa Clara de Manresa és al punt de mira dels sectors més reaccionaris. No han faltat exaltats que en canals televisius per Internet han arribat a assegurar que exercia la prostitució, l'ha criticat l'anomenat mossèn motero que va sortir a Gran Hermano, s'aixequen veus retrògrades assegurant que el que passa és que ningú s'atreveix a fer passar per l'adreçador les dones per no ser titllat de masclista. Sor Lucía ha explicat que fins i tot hi ha hagut amenaces de mort.

A banda d'incontrolats cavernícoles, les crítiques a sor Lucía també li han arribat de Torrent, seu de la Casa Federal de les dominiques d'Espanya, orde al qual pertany.

Aquestes són les que més mal li poden fer, perquè van directament a la línia de flotació de la religiosa en considerar incompatible la seva condició de tertuliana popularíssima –183.000 seguidors a Twitter– i monja contemplativa a la qual –Déu no ho vulgui– si s'esfondrés el convent de dia difícilment l'agafaria a dintre.

Sor Lucía calla en espera que es calmi la tempesta, que les aigües tornin a mare. Després de tot va ser el mateix Papa qui la va encoratjar a continuar fent soroll (vegeu Regió7 del 16 d'octubre del 2015). «Tu continua fent soroll, no et cansis, els pobres són el més important, això és l'evangeli. Fes soroll», li va dir. I vaja si n'ha fet.