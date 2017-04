Un manresà sense carnet s'accidenta davant la seu de la Policia Local

La Policia Local de Manresa ha obert diligències contra un manresà de 26 anys per conduir una motocicleta sense haver obtingut mai el permís de conducció. Els fets van tenir lloc aquest dijous cap a 2/4 de 7 del vespre després que la moto del denunciat s'accidentés lleument contra un cotxe. Es dóna el cas que el xoc es va produir a l'alçada del parc de la Florinda de Manresa, és a dir, a pocs metres de la nau on té la seu la policia local manresana. A causa de l'accident, el motorista va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu com a mesura de precaució.