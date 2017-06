La Generalitat premia una recerca de la UPC de Manresa per estalviar energia a les llars

Arxiu Particular

El conseller Josep Rull amb els premiats Arxiu Particular

La professora Dolors Grau i el professor Josep Font, tots dos del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC i de l' Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), han estat guardonats amb el premi de Recerca, Desenvolupament i Innovació, un dels guardons del Premi Medi Ambient 2017.

El premi ha estat lliurat pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en el marc de l'acte commemoratiu del Dia Mundial del Medi Ambient, dedicat enguany a la connexió de les persones amb la natura.

El jurat del premi ha reconegut el projecte "SAVEnergy: foment de l'estalvi d'energia a les llars dels joves de secundària", impulsat per l'Exploratori dels Recursos de la Natura, En aquesta edició, el guardó ha estat atorgat ex aequo a aquest i a un altre projecte de la Universitat Autònoma de Barcelona.



Prova pilot en dos instituts de Berga

El projecte "SAVEnergy" té per objectiu portar a terme accions adreçades als joves de secundària per tal d'incentivar l'estalvi energètic, en els seus Instituts i especialment a les seves pròpies llars.

En aquest moment s'està portant a terme la prova pilot en dos instituts de Berga, la qual compta amb un ajut del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, atorgat a través del Campus d'Excel·lència internacional Barcelona Knowledge Campus (BKC), del qual forma part l'Exploratori. La intenció és poder extrapolar l'acció als set instituts de la comarca del Berguedà.

Per tal d'aconseguir-ho hi participen diferents sectors i actors de la societat. D'una banda, els Ajuntaments i el Consell Comarcal del Berguedà, que contribueixen en la difusió i en donar visibilitat al projecte, així com en la instal·lació dels equips de control de consum energètic a les llars dels joves.

De l'altra, les famílies de l'alumnat de secundària que participan en el projecte, atès que els equips de control estan a les seves llars. D'aquesta forma la iniciativa es liderada pels joves, però arriba a les famílies i, per tant, a la societat en general. Els equips de control de consum energètic estaran instal·lats a cada llar durant dos mesos, i els diversos instituts competiran per aconseguir el major estalvi energètic possible.

L'Exploratori dels Recursos de la Natura és un grup de recerca de la UPC, sorgit d'una iniciativa conjunta de la UPC, la Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Berga, emmarcada dins del BKC. Va iniciar la singladura el 2010 amb un triple objectiu: fomentar les vocacions científiques i tecnològiques, millorar l'aprenentatge a secundària i a l'educació superior i contribuir al desenvolupament d'un territori ric en recursos naturals.