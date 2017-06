La depuradora de Manresa pren part en un projecte d'investigació europeu de 10 milions d'euros

Les depuradores del futur no tan sols seran equipaments per tractar aigües residuals i tornar-la neta al riu. També recuperaran components que hi ha en aquestes aigües i les convertiran en fabricants de productes nous. A Manresa aquest procés ja ha començat. La depuradora d´Aigües de Manresa participa en un estudi que la Unió Europea ha finançat amb gairebé 10 milions d´euros per generar aquests nous productes a la vegada que depura les aigües. El projecte d´investigació el lidera la Universitat Autònoma de Barcelona.

A la depuradora de Manresa s´hi ha instal·lat una planta pilot per poder dur a terme aquest procés. En el cas de la capital del Bages l´objectiu és aconseguir fòsfor per adobs i bioplàstics que hi ha en microorganismes de l´aigua. Bioplàstic que es podria destinar per a components de l´automòbil o objectes de decoració.

Aquest dijous s´ha fet la presentació pública del projecte a les mateixes instal·lacions de la depuradora d´Aigües de Manresa. A l´acte hi han intervingut el vicerector d´Innovació i projectes Estratègics de la UAB, Javier de la Fuente; el director d´Operacions d´Aigües de Manresa, Ricard Tomàs; la cap d´explotació de l´Agència Catalana d´Aigua (ACA), Elisabet Mas i el primer tinent d´alcalde de l´Ajuntament de Manresa, Marc Aloy.

De la Fuente ha explicat que una universitat pública té l´obligació de dur a terme accions que impactin en la societat. Aquesta és una, ha assegurat perquè permet avançar cap a les depuradores del futur. «Canviem el paradigma: volem que permeti recuperar productes i generar energia en lloc de consumir-ne».

Mas ha donat suport a la iniciativa en nom de l´ACA , i Tomàs ha recordat que la depuradora i Aigües de Manresa sempre ha apostat per activitats d´investigació. Aloy, per la seva part, ha destacat que es tracta d´un projecte científic en el qual hi participa una empresa municipal. «No només fa la gestió bàsica d´un servei públic sinó que afronta nous reptes de desenvolupament».

A l´estudi hi participen 26 socis de 9països diferents. La investigació a Manresa s´endú 600.000 euros dels 10 milions. 200.000 els ha aportat Aigües de Manresa, que és qui ha fet la planta pilot i qui en fa el manteniment. A diversos països d´Europa hi ha 9 plantes pilot com la de Manresa, que és l´única a l´estat espanyol.

L´investigador principal delprojecte, Joan Baeza, de la UA, ha assegurat que els experiments que fins ara s´han fet en laboratoris de la universitat es traslladen a una més gran escala a la depuradora de Manresa. I d´aquí en sotiran les noves depuradores que a més a més de tractar aigües residuals genereran nous productes mitjançant processos bioquímics.