Càritas Manresa comença una nova etapa en la gestió de la roba usada

Càritas Manresa posa en marxa una nova etapa en la gestió de la roba usada i deixa la botiga Tria, dedicada a la venda de segona mà just al costat de l'església de Sant Joan de Vilatorrada, per acostar aquest servei a la botiga de Solidança de la Muralla del Carme, 5 de Manresa.

El consell parroquial de Càritas Arxiprestal de Manresa ha comunicat que dilluns començarà a treballar amb conveni amb l'entitat social Solidança que treballa per la inserció sociolaboral en el sector ambiental. A través de Roba Amiga impulsa la recollida selectiva i el reciclatge de roba i crea llocs de treball per a persones en risc d'exclusió social.

Aquesta entitat gestiona els contenidors taronja de Roba Amiga que hi ha a la ciutat i properament en situaran dos de nous identificats amb el logo de Càritas a la plaça de l'Hospital i al carrer de Santa Llúcia, a prop de la seu de l'entitat al carrer del Joc de la Pilota número 6.

Mentre aquests contenidors encara no estiguin disponibles als espais indicats, centralitzarà la recollida de roba en desús a la seva seu els dilluns, dimecres i divendres de 9 del matí a 1 del migdia dins de bosses de plàstic tancades. Càritas de Manresa vol oferir a les persones que sol·liciten aquest servei la possibilitat d'accedir a una roba triada per ells mateixos per així ajudar a la millora de la seva autoestima i millorar la seva llibertat d'elecció. «Tanmateix també volem donar valor a la reutilització de la roba en bon ús», assegura.

L'entitat agraeix l'entrega generosa de la roba que ja no s'utilitza i que «ens permet mantenir un compromís amb les persones i una aposta pel medi ambient». I recorda que a la botiga de Solidança de la Muralla del Carme, 5 de Manresa es pot trobar roba de qualitat a preus molt econòmics.



El Trau va tancar el 2006

El consell parroquial de Sant Joan de Vilatorrada va obrir el març del 2006 la botiga Tria, dedicada a la venda de segona mà i situada al carrer Major. En aquest lloc hi havia hagut la botiga El Trau, que depenia de Càritas, la qual, com la de Manresa del carrer Bilbao, va tancar a final de gener del 2006.