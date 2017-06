Una vintena de persones al contrabalanç

? Una vintena de persones van assistir a la que Felip González va definir com la «reivindicació de l'oposició» davant el balanç «poc autocrític» de l'alcalde de Manresa. Va ser tot just una setmana després al mateix lloc, un cop arribats a l'equador del mandat. El líder socialista manresà va destacar que troba a faltar una oposició més unida que podria fer treballar més al govern. També va confirmar que es presentarà a les primàries socialistes per poder aspirar a l'alcaldia de la ciutat a les municipals del 2019.