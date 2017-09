El grup de borratxos del barri antic té atemorits els veïns del carrer d'Alfons XII

Als bancs que hi ha al mig del carrer d'Alfons XII s'asseien fins fa mig any veïns que sortien de casa per xerrar de forma distesa. Però l'ambient de barri s'ha vist truncat. Ara, és el grup d'incívics que veu alcohol a l'espai públic qui s'asseu tot substituint les converses veïnals per aldarulls i sorolls que atemoreixen els ciutadans que hi viuen, molts d'ells persones grans que prefereixen quedar-se a casa abans que passejar i veure situacions que els atemoreixen. Els problema s'estén a tot el sector que hi ha entre el carrer de les Piques i la plaça de Gispert.

No només són aldarulls i sorolls, sinó també brutícia. Al matí, els serveis de neteja de l'Ajuntament han de retirar cada dia les ampolles de cervesa que s'acumulen als bancs i a les escales d'una botiga tancada que hi ha just davant del supermercat Consum, on els membres del grup compren begudes alcohòliques a un preu econòmic. «Aquest matí he baixat al carrer amb la meva dona perquè volíem estar una estona a fora, però tot estava brut i hem tornat a pujar immediatament», explica Isidre Vilaseca, que viu al carrer d'Alfons XII. Tot i que no hi ha baralles greus entre ells diàriament, els membres del grup sí que hi és cada dia i ingereixen alcohol contínuament, provoquen sorolls molestos i demanen diners a les persones grans. L'ambient és desagradable.

Els individus hi són cada dia des de de fa uns sis mesos. Anteriorment, se'ls veia esporàdicament perquè anaven, sobretot, a la plaça Gispert, a on han tornat aquesta setmana tot provocant aldarulls i protagonitzant dos d'ells una violenta baralla dijous al vespre en què van haver d'intervenir veïns per separar-los. Era la tercera vegada que els veïns de la plaça de Gispert van haver de trucar a la policia en una setmana, després de passar un estiu relativament tranquil. Ara, amb aquest nou episodi d'incivisme diuen estar farts i volen que l'Ajuntament els doni solucions factibles d'una vegada per totes.

Gairebé cap veí ni comerciant consultat per aquest diari no ha volgut donar el seu nom per por al grup d'individus incívics, i asseguren que el problema és present a tots els carrers de la zona. Una veïna del carrer de les Piques, que és paral·lel a Alfons XII, afirma que els veïns, a vegades, també han hagut de trucar a la Policia Local, tot i que l'incivisme en aquest carrer no és permanent.



Hi són des del migdia



La presència del grup d'incívics és contínua. Arriben al migdia i ja compren begudes alcohòliques al supermercat per beure, tot seguit, a les escales de l'establiment que està tancat o als bancs. Ahir al migdia n'hi havia dos que no sortien de les escales perquè s'aixoplugaven de la pluja que va caure a Manresa, però habitualment s'hi concentren entre cinc i deu persones i s'hi solen estar fins a la nit.

Jesús Vidal, cambrer del restaurant La Cuina, al mateix carrer d'Alfons XII, remarca que la gent gran que viu al carrer està atemorida i que alguns clients li han dit que «passejar-hi fa por», tot i que vol deixar clar que no ha tingut cap problema personal amb el grup. «Abans eren dos o tres, però des des fa uns quants mesos el grup és més nombrós. És un car-rer que estava molt bé, i hi passa gent, però és cert que ara s'està projectant una imatge que no agrada», destaca.

Comerciants i treballadors dels bars del carrer asseguren que no estan tranquils quan saben que han de venir els seus fills. Han trucat en diverses ocasions a la Policia Local en els darrers mesos perquè han presenciat baralles violentes, però la resposta dels agents, més enllà de tranquil·litzar els individus que s'esbatussen i advertir-los que no és permès beure alcohol a l'espai públic, és que no poden fer-hi res. Un cop marxa la Policia Local, la majoria de vegades els individus tornen a generar sorolls molestos.

Els comerciants del carrer d'Alfons XII s'han sumat a la recollida de firmes que han promogut els veïns de la plaça Gispert per demanar a l'Ajuntament que actuï en aquesta zona del barri antic i eradicar la situació. No saben molt bé quina és la solució per posar fi a l'incivisme, però tenen clar que ja no és un carrer agradable per treballar-hi i viure-hi.