L'Ajuntament substituirà el joc malmès a la plaça Espanya

Mentre no faci la primera millora integral del parc infantil de la plaça Espanya, prevista per a l'any vinent, l'Ajuntament ha anunciat queproperament procedirà a la retirada de l'element malmès que aquest diari va denunciar que suposava un perill i que el consistori va precintar per evitar que els nens hi prenguessin mal.

Posteriorment a la seva retirada, i mentre no es faci la millora integral de la resta d'elements del parc infantil, se n'instal·laran tres de nous: un gronxador doble (amb una cadira plana i una d'adaptada) i dues molles, que preveu que estiguin instal·lats durant la segona quinzena d'octubre. El cost de l'actuació és de 3.800 euros.

El consistori recorda que els jocs instal·lats actualment al parc de la plaça Espanya són del 1992.