Retiren de la galeria d'il·lustres per tercer cop un general

El retrat del general manresà Ignasi Despujol va ser retirat ahir, per tercera vegada, de la Galeria de Manresans Il·lustres després que el ple municipal aprovés per unanimitat la revocació d'honors i distincions concedits en èpoques de manca de llibertats a quatre col·lectius i 8 persones, entre elles el militar, que va ser governador civil de Barcelona.

A les 1 de la tarda, un treballador municipal va despenjar el quadre situat a l'escala noble, que és l'accés que s'utilitza en actes oficials. L'espai lliure que ha quedat serà ocupat per un altre dels 25 retrats que componen la galeria d'il·lustres.

Ignasi Despujol va ser governador militar de Girona i de Barcelona, també governador civil de Barcelona el 1930 i capità general de Catalunya. Durant la dictadura de Primo de Rivera va ser nomenat fill predilecte de Manresa i es va col·locar el seu retrat a la Galeria de Manresans Il·lustres. Un dels primers acords de l'Ajuntament republicà sorgit de les eleccions del 12 d'abril del 1931 va ser anul·lar aquesta disposició, però el 1957 l'Ajuntament franquista va acordar lliurar-li la medalla de la ciutat en la categoria d'or, fet que duia aparellat el títol de Fill Il·lustre de Manresa, i es va tornar a penjar el quadre a la Galeria d'Il·lustres.



Casos flagrants

Durant el primer ajuntament democràtic postfranquista, el retrat va ser novament retirat, encara que de forma no oficial, a proposta del regidor del PSAN Ignasi Per-ramon, però es va tornar a col·locar de nou.

La tercera retirada s'ha fet a instància de la petició presentada per l'Associació Memòria i Història de Manresa. L'entitat considera que, a banda del de Despujol, hi ha casos que clamen al cel com el nomenament del tinent coronel Julio Pérez Salas, fill adoptiu per ser alliberador de Manresa, i la concessió de la medalla d'or de la ciutat al governador civil Felipe Acedo i al president de les Corts Espanyoles en plena dictadura Esteban Bilbao.

A banda d'aquests, en la darrera sessió plenària el consistori va aprovar anul·lar les distincions de fills adoptius, il·lustres i medalles d'or i de bronze a Antonio Girón de Velasco, Antonio Francisco de Correa Véglison, Juan Perelló Pou, Antonio Ibáñez Freire i al Banderí d'excombatents de la croada d'alliberament enquadrats en la Centúria Audina i als Banderins de les delegacions locals d'excaptius, de la División Azul i d'excombatents.

El govern ha volgut deixar clar que la retirada d'honors s'aplica a aquells que els van rebre només pel fet de ser afins o col·laboradors del règim franquista.

Es conserven aquells honors concedits durant el franquisme a persones i col·lectius per la seva trajectòria professional i cívica.

N'hi ha alguns de col·lectius, com ara excombatents de l'exèrcit nacional, o «caídos en zona roja», als quals no s'han retirat els honors perquè es considera que segur que hi ha persones que van lluitar en aquest bàndol però no deixen de ser víctimes del conflicte. Sí que s'han retirat honors a la Centúria Audina pel fet que la formaven voluntaris que van anar a defensar el feixisme amb la División Azul a Rússia. En aquest cas s'ha considerat que eren defensors del règim feixista a ultrança.