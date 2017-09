Observadors internacionals convidats per l'AMI seguiran el referèndum a Manresa

Observadors internacionals convidats per l´Associació de Municipis per la Independència (AMI) per seguir el referèndum, visitaran diumenge els col·legis electorals situats a l´institut Lluís de Peguera i l´escola Bages de Manresa.

Es tracta de més de 200 visitants entre els quals hi ha càrrecs municipals de diverses ciutats, representants d´institucions i entitats, professionals liberals com professors, assessors parlamentaris i escriptors.

Diumenge es dividiran en grups per visitar seus electorals a Barcelona, Girona, la Catalunya central, el Maresme, Tarragona i Lleida amb l´objectiu de seguir des de primera línia l´evolució de la jornada. A les comarques centrals seran a Vic i a Manresa.

Entre els convidats hi ha delegacions procedents d´Anglaterra, Alemanya, Casamance (Senegal), Suïssa, Grècia, Itàlia, gal·les, Eslovènia, croàcia, Lituània, Finlàndia, Dinamarca, Estònia o Quebec. També hi haurà una delegació del País Basc formada per un centenar de persones.

L´Ajuntament de Manresa forma part de l´Associació de Municipis per la Independència.