L'Associació de Malalts Mentals vol tenir veu en el servei terapèutic dels centres de salut

L'Associació de Salut Mental del Bages es marca com a objectiu poder tenir veu en la presa de decisions dels centres de salut on ofereixen serveis assistencials i terapèutics a persones amb trastorns mentals. És la voluntat dels responsables de l'entitat i de l'especialista que va impulsar fa 20 anys la creació de l'associació, el director de la divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia, Pere Bonet.

«L'associació hauria de participar més en aquest tipus de decisions i ser més present en les assemblees en què es tracten aquests fets», explica Bonet, que també considera necessari fomentar el diàleg entre persones que tenen trastorns perquè se sentin més acompanyades i coneguin millor el mateix trastorn.

Tot i que la tasca de l'entitat ha servit al llarg d'aquestes dues dècades per frenar l'estigmatització -per part de la societat- dels malalts mentals, els responsables opinen que encara queda molt de camí per recórrer. «Hi ha persones que no fan constar al seu currículum que tenen un trastorn perquè consideren que és tancar-se portes en el món laboral, i és que un alt percentatge d'empreses encara evita contractar persones amb aquestes problemàtiques. Això és un risc i crea inseguretat entre aquestes persones, perquè si algun dia els passa alguna incidència a la feina vinculada amb el trastorn, ja no ho poden amagar més», explica la presidenta de l'Associació de Salut Mental del Bages, Juliana Santamaria.

Divendres a la tarda, a la sala polivalent de la Font dels Capellans, els membres de l'entitat van celebrar el vintè aniversari amb actuacions i parlaments de la presidenta de l'entitat i la regidora Mercè Rosich, responsable de l'àrea de Sanitat de l'Ajuntament de Manresa.

Santamaria recorda que fa dues dècades no hi havia cap entitat al Bages que aglutinés les famílies amb un o més membres amb un trastorn. «La salut mental ha estat l'àrea òrfena de la sanitat, i amb la feina que hem anat fent ara ens tenen més en compte», explica la responsable de l'associació. Durant tots aquest anys, s'han posat en marxa nombrosos projectes per ajudar en molts aspectes persones que tenen un trastorn, com en l'àmbit laboral.

«Fa vint anys, quan encara no es parlava tant dels trastorns mentals i hi havia més estigmatització, calia fer una associació perquè les famílies s'ajudessin entre elles. A més, davant de l'administració, la veu de les famílies tenia més força», explica el director de la divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia. En tot aquest temps, assegura, «s'han fet passos molt importants».