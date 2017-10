El jurat va obligar a canviar els ancoratges dels cinturons, i es va fer a temps per poder córrer

La inspecció tècnica del monoplaça de l'equip Dynamics de la Politècnica de Manresa va començar cap a 2/4 d'11 del matí. Va acabar passades les 2 del migdia. Durant tot aquest temps els jutges de la prova demanen el perquè de cada peça del vehicle, temes relacionats amb el disseny i aspectes de l'enginyeria. S'ha de justificar el motiu de tot.

Acabada la revisió, va posar deures, com per exemple canviar els ancoratges del cinturó de seguretat. Si no ho feien a temps no podrien participar a les proves dinàmiques. És a dir, córrer al circuit de Montmeló. «Vam invertir tota la tarda a corregir aquests punts», recorda Alejandro Correa, de Dynamics UPC Manresa. Va fer falta moure el vehicle cap a un recinte especial, tallar xapa i tornar a soldar. «L'equip va demostrar que ens mereixíem competir» a totes les proves.

Ara l'equip Dynamics UPC Manresa s'ha renovat de cara al nou curs. Hi ha qui l'ha deixat perquè ja ha acabat els estudis. Els equips de les Formula Student han d'estar formats necessàriament per estudiants d'enginyeria. És un requisit indispensable.

De moment, el primer cotxe que ha aconseguit competir per primera vegada a la Formula Student el consideren intocable. S'ha exposat durant uns dies al vestíbul de la Politècnica a Manresa.

Al Formula Student que es va celebrar a Montmeló hi van participar una seixantena d'equips entre les categories de combustió i els vehicles elèctrics. La majoria eren d'Alemanya, França i Itàlia. Alguns amb un pressupost de més de mig milió d'euros.