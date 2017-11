La venda de panellets a Manresa es manté als nivells de l'any passat

La venda de panellets aquesta diada de Tots Sants es manté a Manresa a uns nivells molt similars als de l'any passat, segons han explicat els responsables i les treballadores de forns i pastisseries consultades per aquest diari. El nivell de vendes "és bo" en tots els casos, sense "arribar, encara, a les elevades xifres que es registraven abans que esclatés la crisi econòmica", segons ha apuntat algun pastisser. Tot i això, tots els responsables de forns i pastisseries entrevistats estan satisfets amb el volum de vendes d'aquest 2017, un any en que, tal i com ha assegurat un pastisser manresà amb una llarga trajectòria "s'ha notat la situació política que estem vivint i la gent, que semblava que estigués trista o apàtica, s'ha despertat molt a última hora".

Pel que fa als preus del dolç per excel·lència de la castanyada i Tots Sants, tots els establiments consultats també han mirat de mantenir-los com l'any passat, i tal i com han argumentat els professionals del sector, "s'ha pogut fer perquè el preu del pinyó tampoc ha pujat excessivament". En canvi, el preu de l'ametlla, sí que ha incrementat segons les mateixes fonts.

A la pastisseria La Llaminadura, la dependenta Carme Moreno, explicava mentre preparava una safata amb panellets variats, que "el volum de vendes és equiparable al de l'any passat i els preus també els hem mantingut". També destacava un bon nivell de vendes de panellets la dependenta del Forn Passeig situat al passeig Pere III, Lucía, que assenyalava el mostrador i deia "només ens queden aquests".

El responsable del Forn d'en Pep, Josep Baylina, que sortia de l'obrador per contestar les preguntes, assegurava la venda "va una mica millor que l'any passat, però encara no estem als nivells d'abans de la crisi". Baylina afegia que "la gent intenta mantenir les diades, i aquí es nota amb la venda de panellets". Els preus al Forn d'en Pep també s'han mantingut en la línia de l'any passat.

Igualment a la pastisseria El Cigne aquest matí de dimecres anaven de bòlit servint panellets. El seu responsable, Arturo Blaya, admetia però, que enguany "he patit una mica perquè no sabia què passaria, si vendríem gaires panellets o no". Segons Blaya, la gent ha anat molt a última hora, degut a la situació política que travessa el país: "vèiem la gent apàtica, com trista, i tothom ens deia que ja passaria a comprar, però no hi havia massa encàrrecs". Blaya afegeix que "per sort, a partir de dilluns a la tarda la venda es va animar, i hem tingut molta feinada. Hem hagut de córrer i avui anem de bòlit", celebrava. De fet, en totes les pastisseries consultades, els dies que s'han venut més panellets han estat el dilluns dia 30 d'octubre, el dimarts dia 31 com el dia "més fort amb diferència", i avui dia de Tots Sants, que ja serà el darrer.



El pinyó és el rei



Als forns i pastisseries ho tenen clar: el rei dels panellets és el de pinyons, el clàssic, i està molt per sobre de la resta de panellets en el rànquing de vendes. En segon lloc, tal i com han confirmat els pastissers, no hi ha un tipus concret de panellet que estigui per sobre la resta, sinó que els més venuts són que es presenten variats, en plates o paperines, "després del de pinyons, vénen els variats, les plates en les quals el client et diu quants en vol de cada tipus", detalla Carme Moreno. D'entre aquests de variats, tenen molta sortida els més clàssics d'ametlla, codonyat, xocolata, cafè, de crema cremada, etc. però també les innovadores propostes, com la de taronja i xocolata que des de fa tres anys vénen a La Llaminadura amb força sortida; o el de rovelló, fet a base de massapà, xocolata negra i xocolata blanca que ha presentat el Forn d'en Pep com a novetat aquesta castanyada.

El Forn d'en Pep és un dels establiments que aposten per oferir tant dolços tradicionals de la castanyada (panellets i moniatos) com postres per qui celebra Halloween. Enguany han fet pastissos clàssics, com poden ser massinis i sachers, i els han decorat amb una peça de xocolata al damunt amb un motiu d'aquesta festa originària dels Estats Units i cada dia més present a casa nostra. El responsable, Josep Baylina, explica que aquests pastissos "també es venen, però evidentment, molt menys que els clàssics panellets".