En un any es capturen a la ciutat més de 2.600 aus

L'any passat es van capturar a Manresa 2.643 coloms amb gàbies parany per controlar la seva població.

Un cop fetes les captures, els coloms es recullen amb vehicles especials i es lliuren al centre de cria d'aus rapinyaires Roc Falcon SL, on són utilitzats com a aliment al centre de cria de falcons.

Allà primer passen un exhaustiu control veterinari amb la cor-responent quarantena. Després, el 60% se sacrifiquen segons la normativa vigent, i la resta es deixen en uns voladors especials de 30 metres d'alçada, necessaris perquè els falcons desenvolupin de manera natural el seu instint i sobretot perquè es musculin com si ho fessin en plena natura.

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) va rebre l'any passat trenta queixes ciutadanes per brutícia i problemes generats per coloms. Les queixes van donar pas a l'obertura de disset expedients a instància de part per solucionar-los.

Per fer front a aquestes sol·licituds es van portar a terme captures en disset punts de la ciutat: instal·lacions d'Aigües de Manresa, 70; carrer Santiago Rusiñol, 68; barri de la Guia, 244; plaça Sant Domènec, 56; edifici de l'Anònima, 154; pati del Casino, 286; parc de La Florinda, 177; bar-ri de Cal Gravat, 134, plaça del Milcentenari, 394; Font del Gat, 370; Mosaic, 76; Prudenci Comellas, 371; estadi d'Atletisme del Congost, 32; Muralla de Sant Francesc, 3; plaça 8 de Març, 161; i Casa Caritat, 47.

El 2016 es va produir un nou repunt en el nombre de queixes.