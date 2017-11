La Fundació Rosa Oriol suma sis pisos socials més als vuit que ja té a disposició

Al marge de la gestió de la plataforma d'aliments, de la residència per a persones sense llar, del projecte contra la pobresa infantil Invulnerables i del servei de dutxes de la Llar Sant Joan de Déu, la Fundació Rosa Oriol també treballa el tema dels pisos socials. Als vuit de què disposava fins ara, fa pocs dies se n'hi han afegit sis més.

En total, aquests catorze pisos representen poder oferir una llar digna a un total de 56 persones; 30 en els vuit pisos que ja tenia i 26 més en els sis que ha rebut ara.

Dels nous sis pisos, dos han estat lliurats a dues famílies de refugiats i els altres quatre a famílies de la ciutat amb infants entre els seus membres. Algunes d'aquestes famílies s'estaven a la residència per a sensesostres de la fundació, i això permetrà deixar lliure una desena de places perquè hi puguin entrar nous usuaris. La Residència Rosa Oriol té cabuda per a unes disset persones. Es va inaugurar al número 183 de la carretera de Vic després de quinze mesos d'obres el juliol del 2013.

Sor Lucía Caram, ànima de la fundació, ha remarcat que han volgut apostar especialment pel tema de l'habitatge, que porten «colze a colze» amb l'Ajuntament, «fonamentalment pensant en les famílies que tenen nens i en les persones refugiades». Comenta, alhora, que «l'assignació dels pisos ha estat possible gràcies a la cessió de dos d'aquests habitatges per part de l'Obra Social de La Caixa i un del Banc de Sabadell. Són cessions que es fan directament a la Fundació Rosa Oriol, però que aquesta tramita a través de l'empresa municipal Fòrum «perquè passi per l'administració». A banda, hi ha una casa a Súria i dos pisos més d'un particular que no viu a Manresa i que els ha volgut cedir a la fundació.



El condicionament

Voluntaris de l'entitat s'encarreguen de condicionar els habitatges. «Aquests dies estem buscant algun llauner que ens vulgui ajudar i estem picant a les portes per aconseguir la matèria primera per habilitar els pisos, tot i que s'ha de dir que necessiten molt poca cosa». Caram celebra que «Manresa està responent i continuem treballant perquè hi hagi un habitatge digne per a tots».

Sobre la implicació de Fòrum, la monja explica que «la cessió es fa a l'empresa municipal i aquesta ens els cedeix a nosaltres» i que, en el cas de les famílies que no poden pagar el lloguer, «nosaltres el paguem a Fòrum i Fòrum el paga al banc» perquè «tot ha de passar pels Serveis Socials».