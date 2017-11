Quan serà la Transèquia 2018?

La Transèquia 2018 ja té data. La prova esportiva més multitudinària de la Catalunya Central celebrarà la seva 34a edició el diumenge 4 de març. Queda encara temps, però l'organització, la Fundació Aigües de Manresa, ja hi està treballant per repetir novament una xifra de participants molt alta (en l'edició del 2017 van ser 5.134 persones les que hi van prendre part).

El llarg recorregut històric i la tradició en la que ja s'ha convertit aquesta festa esportiva, han fet de la Transèquia un punt de concentració d'amants de la natura, l'esport i l'oci a l'aire lliure.

La Transèquia 2018 tornarà a estar dividida en quatre modalitats:

a peu,

en bicicleta,

en handbike

corrent

En totes les rutes hi haurà punts d'avituallament, i al punt de trobada final, on es reuneixen tots els participants també hi ha la miniTransèquia, un espai on els més petits, hagin o no participat a la caminada, podran gaudir d'espectacles, tallers, i un munt de coses més.