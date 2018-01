Renovació de la T-Bonificada del bus

L'Ajuntament de Manresa recorda als usuaris de la T-Bonificada del bus urbà que han de renovar el carnet i la targeta abans de l'1 de març si volen continuar gaudint d'aquest servei gratuït.

Per fer la renovació han de dirigir-se a la l'Oficina d'Atenció Ciutadana (plaça Major, 1) a partir del 15 de gener. Per facilitar el tràmit, ja es pot demanar cita prèvia trucant al 010, on s'informarà sobre els requisits i la documentació que cal presentar. La T-bonificada dóna dret a viatges gratuïts il·limitats en el bus urbà de Manresa i es renova anualment amb un cost de 6 euros el carnet i 6 euros la targeta, que es poden pagar a les oficines de l'Ajuntament (plaça Major, 5).