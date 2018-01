Els grans centres comercials cobertsde l'àrea metropolitana fan el ple

El primer dia oficial de les rebaixes d'hivern va atreure un gran nombre de clients a les botigues. Ahir a mig matí, la pluja de Barcelona i l'àrea metropolitana no havia dissuadit pas els compradors i, just el contrari, els comerços dels centres comercials coberts es van omplir de gent a la recerca dels millors descomptes.

L'objectiu, segons van relatar alguns d'ells a l'ACN, era gastar els diners que els van portar els Reis per obtenir a millor preu algunes peces de roba i calçat clissats setmanes enrere. Alhora, també hi va haver compradors que van confessar que també utilitzen els descomptes per bescanviar alguns regals d'aquestes festes de Nadal. Tot plegat va provocar força cues a emprovadors i caixes.

Els clients amb les mans carregades de bosses i grans cartells indicant descomptes eren ahir l'estampa dels grans centres comercials coberts en el primer dia oficial de les rebaixes d'hivern. El fet que aquest any s'escaigui en diumenge va multiplicar la gent que va destinar l'endemà de Reis a anar de botigues a centres comercials de Barcelona, amb la intenció d'aprofitar descomptes que alguns comerços garanteixen que poden arribar a superar el 70% del preu inicial.

«Ambient angoixant» i «està tot a rebentar» són expressions que es van repetir entre els clients consultats per l'ACN en un gran centre comercial de l'Hospitalet de Llobregat, que abans de les onze del matí ja era ple de gent, enmig d'una arribada constant de vehicles. Precisament, la gran afluència de gent va generar dubtes en alguns clients, com en Pere, que va relatar que va topar amb descomptes interessants però lamentava que «si poses en una balança els preus i les aglomeracions, al final tanta gent t'acaba cremant». Al seu torn, la Lali va destacar les cues «horribles» que va veure a primera hora en algunes botigues de roba, fet que preveia que passaria a mesura que s'apropés la tarda, però no pas a l'inici de l'obertura dels comerços.

Per la seva banda, la Pepi va criticar les cues i la gran quantitat de gent que hi havia a diversos establiments, mentre va apuntar que confiava trobar roba a bon preu, ja que té per costum cada any aprofitar aquesta època de descomptes després de les festes de Nadal. Amb més bon humor van afrontar la jornada l'Alejandra, la Mireia i la Fio, tres joves amigues que van explicar que havien fet «la matinada del segle» per aprofitar al màxim els diners que els van portar els Reis. L'objectiu, van assegurar, és «buscar totes les ofertes possibles» i treure'n profit. Això mateix van explicar que fan la Fadua i la Yusi, que són d'Igualada però han decidit passar el dia de rebaixes a l'Hospitalet per gaudir de més varietat de botigues i poder trobar les talles que els interessen a un bon preu. La coincidència dels descomptes amb la data del 7 de gener, però, també genera escepticisme entre alguns compradors. És el cas del Sergio, que va recordar que l'inici de les rebaixes ha deixat de ser «matemàtic» i a tots els comerços ja no comença l'endemà de Reis.