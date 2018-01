Manresa invertirà 3,5 milions d'euros per urbanitzar l'entorn de la Fàbrica Nova

L'Ajuntament de Manresa i Servihabitat, l'empresa propietària d'una part dels terrenys de la Fàbrica Nova, han acordat desenvolupar la primera fase d'urbanització d'aquest espai. L'operació, que representarà una inversió al voltant de 3,5 milions d'euros, permetrà urbanitzar la totalitat de la via Sant Ignasi, el carrer Bertrand i Serra i la plaça del Remei i, sobretot, començar a desencallar el projecte dela Fàbrica Nova.

L'anunci d'aquest acord l'han donat a conèixer avui l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; i el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme i Llicències de l'Ajuntament de Manresa, Marc Aloy.

Junyent ha manifestat la satisfacció "d'iniciar aquest primera fase de treballs a l'entorn de la Fàbrica Nova, un projecte aturat des del 2008 i que ara, 10 anys després, s'ha pogut desencallar". L'alcalde ha explicat que "més enllà dels usos futurs d'aquest espai que ha definir Servihabitat, considerem molt important per a la ciutat i per als ciutadans aquesta inversió els 3,5 milions d'euros per a la millora i dignificació de l'espai públic d'aquest entorn". Junyent ha afegit que les obres estaven inicialment previstes per al 2019 i s'avançaran al darrer trimestre d'aquest any, un cop vagin finalitzant les obres que ara arrenquen al carrer Vidal i Barraquer.

Al seu torn, Marc Aloy ha subratllat la "importància d'una actuació de gran envergadura que afectarà a una superfície superior als 13.000 m2, i que suposarà una "renovació de forma integral d'aquest entorn, una actuació que, un cop finalitzada, relligarà i donarà continuïtat al traçat que s'inicia al carrer Sant Marc i segueix per via Sant Ignasi, plaça del Remei, avinguda Bertrand i Serra, i fins a la connexió final amb la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Sant Joan d'en Coll". El regidor ha explicat que el treball d'urbanització afectarà també una part de l'àmbit actual de la Fàbrica Nova.

Marc Aloy ha tingut paraules d'agraïment per als responsables de La Caixa pel treball desenvolupat durant aquests dos darrers anys, fruït del qual ara és possible aquestes millores substancials "en l'estructura viària del sector, en l'increment dels espais per a vianants i en la dignificació de l'espai públic", millores prioritàries entre els objectius del govern municipal.



Una operació urbanística aturada des del 2008



El juliol de 2016 el Ple Municipal de l'Ajuntament de Manresa va aprovar la modificació del Pla Especial Fàbrica Nova, la gran operació urbanística aturada des del 2008 arran de la crisi econòmica. En aquell moment es va fixar un nou pla d'etapes per al seu desenvolupament, la primera de les quals era la urbanització de la via Sant Ignasi, l'avinguda Bertrand i Serra i la plaça del Remei. El termini per començar aquestes obres era l'estiu del 2019. Amb aquest acord, doncs, aquesta primera fase s'avançarà un any i permetrà desencallar aquest gran projecte al centre de la ciutat. A més a més, significa un pas important per dotar la nau dela Fàbrica Novade les infraestructures de serveis necessàries per tornar a omplir l'edifici d'activitat.



Els objectius



L'actuació comportarà la urbanització d'una superfície total de 13.172 metres quadrats de sòl públic amb els següents objectius:

1. Millora de l'estructura viària del sector

L'element més destacat serà la modificació del traçat de l'avinguda Bertrand i Serra per tal de connectar-la adequadament amb el carrer Sant Joan d'en Coll. D'aquesta manera, s'aconseguirà donar continuïtat a la via Sant Ignasi. Per altra banda s'urbanitzarà de manera definitiva la rotonda del Remei, construïda de forma provisional el juliol de 2017 en el marc dels canvis en la mobilitat arran de les obres dela Bonavista.

2. Increment dels espais per a vianants

La intervenció també aportarà un guany important en els espais destinats als vianants. L'element més destacat serà la conversió de la deteriorada plaça del Remei d'un aparcament de cotxes a un espai per al gaudi i el repòs de les persones i que es prolongarà fins a la carretera del Pont de Vilomara amb un ampli espai lliure de cotxes davant les cases d'habitatges dela Fàbrica Nova, a l'avinguda Bertrand i Serra.

3. Dignificació de l'espai públic



Finalment, l'operació comportarà un guany important en la millora de la qualitat de l'espai públic amb l'eixamplament de les voreres de la Via Sant Ignasi, que tindran una amplada mínima de 4 metres i seran arbrades, donant continuïtat al recorregut de vianants fins al Passeig del Riu.

La darrera versió del Projecte d'Urbanització dela Fàbrica Nova va ser aprovat el 20 d'abril de 2014 i va ser redactat per l'estudi d'arquitectura Batlle i Roig. En aquests moments, i donada la voluntat de l'Ajuntament i de Servihabitat de tirar endavant l'operació, s'està preparant la modificació d'aquest projecte d'urbanització, incloent-hi la nova rotonda del Remei, no prevista inicialment.



El finançament i els terminis d'execució



El gruix més important de l'obra anirà a càrrec de Servihabitat, ja que correspon a les càrregues urbanístiques del Pla especial Fàbrica Nova. L'entitat financera, doncs, assumirà el cost íntegre de la calçada i la vorera més propera a la nau de la fàbrica tant de la via Sant Ignasi com de l'avinguda Bertrand i Serra, i un 80% del cost de la plaça del Remei. Les voreres d'aquests dos vials situades a la banda oest i el 20% restant de la plaça del Remei corresponen a obres complementàries i seran assumides a través de l'aportació municipal i de contribucions especials. Així doncs, el finançament aportat per Servihabitat serà del voltant de 3 milions d'euros, i els 500.000 restants seran aportats a parts iguals per l'Ajuntament de Manresa i les contribucions especials.

Les obres, d'una durada prevista de 10 mesos, s'iniciaran a l'entorn del darrer trimestre del 2018, un cop estiguin molt avançades les obres d'un tram de la via Sant Ignasi i el carrer Vidal i Barraquer, que han començat aquesta setmana.



Antecedents



La Fàbrica Nova, el recinte industrial tèxtil més important de la ciutat, va tancar portes el 1989. El 1995 la Seguretat Social la va posar a subhasta per eixugar els deutes que tenia l'empresa, però no va ser fins el 1999 que el recinte fabril va ser adquirit per la constructora manresana Cots i Claret i la immobiliària Sacresa. Entre el 2004 i el 2005 l'Ajuntament va aprovar el pla especial urbanístic i la propietat inicia els enderrocs de les naus, l'excavació per a la construcció d'un gran aparcament subterrani i es comença a aixecar l'estructura d'un dels edificis d'habitatges.

Després de mesos d'incertesa i d'unes obres que no avançaven, l'actuació va quedar definitivament aturada per la crisi econòmica. A més a més, la família Sanahuja, propietària de Sacresa, es ven les accions a Servihabitat, filial immobiliària de la Caixa, que des del 2008 n'és la propietària. També part dels terrenys propietat de Cots i Claret passen a mans del Banc Sabadell.

El 2015 l'Ajuntament pacta amb La Caixa la substitució de les càrregues urbanístiques derivades de la construcció d'un pavelló esportiu que havia d'aportat l'entitat bancària per una inversió de 2,7 milions d'euros per reurbanitzar els carrers de l'entorn. Aquesta modificació va rebre el suport unànime de tots els grups municipals al Ple Municipal de l'abril de 2015. Aquests 2,7 milions han de servir per urbanitzar la baixada dels Drets, el carrer Vidal i Barraquer, el tram de la Via Sant Ignasi que circumda el Museu Comarcal i l'ampliació de la plaça Sant Ignasi on hi havia l'antic edifici de la Sala Ciutat. Uns enderrocs que també formaven part del conveni.

Els projectes d'urbanització de tots aquests espais s'han estat redactant entre el 2016 i el 2017 i les obres començaran aquest gener i es perllongaran fins a finals del 2018.