Un solar abandonat i en desús de Fàbrica Nova s'ha convertit en pàrquing

Una part dels terrenys abandonats i en desús de Fàbrica Nova ja tenen una utilitat: s'han convertit en aparcament per als usuaris de les Piscines Municipals. Les places que s'han perdut al fins ara accés principal del complex esportiu a causa de l'ampliació del carrer Vidal i Barraquer, s'han recuperat habilitant un espai del solar de Fàbrica Nova.

L'Ajuntament ha autoritzat l'empresa municipal Aigües de Manresa, que és qui gestiona les piscines, a ampliar la zona d'aparcament en una finca de titularitat pública annexa a l'equipament esportiu. El responsable de les instal·lacions de les Piscines Municipals, Jordi Vidal, ha explicat a Regió7 que s'han hagut de fer obres per adequar l'espai. S'ha aplanat i anivellat el terreny, s'ha tapat un forat que hi havia i s'han col·locat fanals de llum i càmeres de seguretat, a més a més de se-nyalitzar les places. No s'ha asfaltat, però. És de terra compacta.

Amb aquests terrenys s'han recuperat la vintena de places que es perdien inicialment. En total n'hi ha 197, però se'n perdran algunes més quan avanci l'obra. L'aparcament és exclusiu per a usuaris de les piscines, que ara han d'entrar per la Via de Sant Ignasi.