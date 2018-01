Botiguers i veïns comencen a veure la llum

Botiguers i veïns comencen a veure una mica de llum després de 7 mesos d´obres a la Bonavista de Manresa. Gairebé un any si es té en compte que tot va començar l´abril passat amb l´enderroc de la finca del número 102 de la carretera de Vic. Va durar dos mesos i ja es va enllaçar amb els treballs de la rotonda. Per les Festes de la Llum és, precisament, quan s´hauria d´enllestir el projecte.

El quiosc de la Bonavista, just al costat de l´edifici que es va enderrocar per deixar espai lliure, és un dels comerços de la zona que han patit més les conseqüències dels treballs. El seu propietari, Josep Maria Creus, recorda que des del primer moment van quedar aïllats. «És ara quan comencem a veure una mica la llum». La seva situació ha canviat amb l´evolució de les obres. D´estar absolutament envoltat de tanques i amb les màquines i operaris treballant a un metre de la botiga, ara ja hi ha la vorera nova al davant, tot i que s´hi ha de continuar anant expressament. «De mica en mica ens recuperem i quan tot estigui obert, d´aquí a dos mesos, suposo que recuperarem la normalitat al 100%», va comentar a Regió7. Creus va recordar que en els pitjors moments les vendes van baixar un 60 %. «Un cop tot s´hagi acabat esperem estar com abans o millor», expressava.

Un veí de la zona, el Pere, explicava que «moure´s no és complicat, però té els seus dies, perquè les obres evolucionen». A això s´hi afegeix, segons el seu parer, que «no tenim paciència. Anem a la nostra idea, i al primer entrebanc que et trobes et queixes».

Per a l´Anna, una altra veïna del sector de la Bonavista, les molèsties són normals quan hi ha obres, i aconsellava tenir paciència, al mateix temps que desitjava que no s´allarguin més del compte. Sí que feia notar que s´està treballant «en molts llocs diferents alhora». Potser si se centressin en un de concret es podria avançar més ràpid, va suggerir, però «això s´ho sap cadascú. A vegades ens agrada organitzar la feina dels altres».

El responsable de la farmàcia Nogueras, Miquel Sánchez, que a més a més és veí de la zona, deia que durant tot el temps de les obres «hem patit totes les molèsties que vulguis i hem perdut diners. S´han perdut clients que ja veurem si recuperarem» un cop s´hagi enllestit el projecte, comentava. Admet, però, que quedarà un espai i una vorera «fabulosa. Serà un luxe per a tothom. Ara es comença a veure que hi guanyarem», va opinar.

Entre els veïns i comerciants, però, hi ha dubtes per exemple sobre els semàfors que han de regular el pas de vianants al voltant de la rotonda. Sobretot el que està instal·lat, però sense funcionar, en direcció a la carretera del Pont de Vilomara. Temen que quan estigui en vermell per als vehicles es generi un tap a la rotonda. «Suposo que ho han estudiat bé», deia un d´ells. Un altre els donava un vot de confiança.