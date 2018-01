Des del 1990 hi ha hagut iniciatives de tota mena, però fins ara no n'ha reeixit cap

L'any 1990, l'Ajuntament de Manresa va plantejar la possibilitat d'habilitar un forn crematori a la ciutat, i el 1996, mogut per les veus del moviment veïnal local i comarcal sobre aquest tema, hi va tornar a insistir i va posar damunt la taula que faria la proposta als ajuntaments de les comarques centrals d'estudiar la possibilitat de muntar-ne un de mancomunat, que seria el segon de Catalu-nya. No se'n va saber res més

L'any següent, aquest diari va donar a conèixer que Fontal volia obrir un crematori al costat de les seves instal·lacions del carrer de Bruc. La reacció de l'Ajuntament va ser anunciar que es convocaria un concurs públic per obrir un crematori al cementiri. Va quedar desert.

L'any 2001, Fontanova va presentar un projecte a l'Ajuntament per obrir un crematori al costat de les seves instal·lacions del carrer del Bruc, com ja havia fet Fontal quatre anys abans. No va reeixir i després va plantejar obrir-lo al polígon de Bufalvent, en una nau industrial de 720 m2. L'Ajuntament ho va desestimar.

L'any 2006 aquest diari va fer públic que Fontal tenia un terreny per obrir un crematori al Pont Nou. L'Ajuntament va manifestar que no tenia cap intenció de tornar a convocar un concurs públic com havia fet el 2000. Quedava en mans dels particulars.