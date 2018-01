Un manresà descobreix tres microorganismes i els posa nom d'estrelles de rock

El microbiòleg manresà Javier del Campo, descobridor el 2012 del depredador oceànic més petit -al que va batejar en honor a la seva ciutat Minorisa Minuta-, ha tornat a triar un nom per als seus descobriments que ha portat cua.



Mitjans de comunicació canadencs s´han fet ressò de l´agraïment públic de la coneguda banda de rock progressiu Rush pel fet que hagin batejat amb el nom dels seus components -Geddy Lee, Alex Lifeson i Neil Peart - tres noves espècies de flagel·lats parabasalians.



L´article que certifica la troballa ha estat publicat a la revista Scientific Reports, de Nature Publishing Group, amb el títol de «Pseudotrichonympha leei, Pseudotrichonympha lifesoni, and Pseudotrichonympha pearti, new species of parabasalian flagellates and the description of a rotating subcellular structure».



L´investigador manresà ha explicat que el seu cap a la Universitat de British Columbia és fan de Rush i una vegada quan li va demanar que li recomanés música canadenca li va dir que la banda de Lee, Lifeson i Peart era molt bona. La va escoltar i li va agradar. Així que «quan vam preparar aquest treball de descripció d´espècies van acabar fent un homenatge a la banda en el seu 40è aniversari».



Toronto Star

Having a microbe named after each us is a hugely tiny honour! Love it https://t.co/R8bkIFN6Gi — Rush (@rushtheband) 28 de novembre de 2017

El diari canadenc de més tirada, el Toronto Star, va ser un dels mitjans de comunicació que es va fer ressò de la notícia que els integrants de Rush havien donat les gràcies als científics via Twitter.El mitjà explicava que els gegants del rock progressiu de Toronto, Rush, ara donen nom a tres noves espècies de microorganisme, «cortesia d´alguns fanàtics de la ciència». I de la música, és clar!Tal i com recull el Toronto Star, «Patrick Keeling, autor principal de l´estudi, va explicar que la idea va agafar volada després de recomanar Rush a Javier del Campo, becari posdoctoral de Barcelona». El Toronto Star publica que Del Campo ràpidament es va convertir en un fan.Dies després, al laboratori, van observar que els microorganismes que estaven examinant tenien llargs flagels similars a la cabellera abundant dels temps més pilosos dels integrants de Rush. I van començar a referir-s´hi pels noms dels membres de la banda. Els microorganismes, que es troben a les termites, van fer el seu debut en un vídeo publicat pel laboratori de la Universitat de Colúmbia Britànica on treballa Del Campo, que els mostra girant i ballant amb banda sonora, evidentment, de Rush.Del Campo va estudiar a l´escola del Xup i a l´institut Pius Font i Quer. Llicenciat en Biologia, doctor en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia ha investigat a l´Institut de Biologia Evolutiva i en diferents institucions europees i americanes. Ara, a Vancouver.