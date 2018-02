Ampli desplegament de la policia per evitar el contacte entre ultres i antifeixistes

Unes 200 persones vingudes d'arreu es van congregar ahir a Manresa per participar a la manifestació ultraespanyolista convocada per Democracia y Unidad Española, i amb el suport de partits d'extrema dreta com Democracia Nacional. La marxa va acabar a la plaça Major, on els esperaven uns 200 antifeixistes de la ciutat. Un ampli cordó policial al centre de la plaça va evitar que els dos grups entressin en contacte.

El dispositiu dels Mossos va ser molt ampli: onze furgonetes dels antiavalots a l'avinguda Universitària (lloc d'inici de la manifestació ultra) i quatre més al centre de la ciutat. Sense comptar nombrosos patrulles més de la Policia Local i dels Mossos, amb alguns dels seus comandaments inclosos.

La marxa espanyolista va tenir la presència de l'excunyat de la infanta Helena, Álvaro de Marichalar; del delegat a Catalunya de Democracia Nacional, Albert Bruguera, i d'un fundador de Ciutadans, Antonio Robles. A l'inici, es va fer un minut de silenci per la mort d'un veterà de la nazi Divisón Azul, Fernando Quintilla.

Sota un ambient gèlid i una pluja persistent, els 200 manifestants van recórrer els carrers del centre de Manresa, que presentaven un aspecte ben desert. Els potents decibels de l'equip de megafonia van fer sonar reiteradament l'himne d'Espanya, el de la Roja i el Viva España de Manolo Escobar. Els manifestants van llançar consignes contra l'independentisme i contra l'escola catalana, i a favor de la unitat d'Espanya. I alguns responien amb insults quan els increpava algun vianant o algun veí des dels balcons, sense que la cosa anés a més. De fet, tenien l'ordre de l'organització de no provocar aldarulls i de no exhibir símbols preconstitucionals.

Els antifeixistes, convocats per Unitat contra el Racisme i el Feixisme del Bages, van anar des de Sant Domènec (on s'havien citat) fins a la plaça Major, on van rebre els espanyolistes amb consignes com «Fora feixistes dels nostres barris». Ultres i antifeixistes es van intercanviar xiulades i escridassades, separats tots ells per furgonetes i per agents dels antiavalots.

Mentre els antifeixistes es van quedar al costat de l'ajuntament (entre ells, hi havia membres de la CUP i el regidor socialista Felip González), els ultres van ocupar amb les seves banderes espanyoles el lateral de la plaça més proper al carrer Sobrerroca, on van llegir un llarg manifest. Cap al final, dos espanyolistes de grups diferents es van discutir i van estar a punt d'agredir-se mútument. Finalment, a 2/4 de 3 del migdia, tots van abandonar la plaça.