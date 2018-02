La Bonavista quedarà tallada a la circulació tot diumenge per pavimentar la rotonda

Diumenge es tallarà completament el trànsit a la rotonda de la Bonavista per dur-hi a terme els treballs de pavimentació, si el temps ho permet. Dilluns, ja entrarà en funcionament amb els dos carrils previstos, i també el nou sistema semafòric per donar pas a vehicles i vianants. L'obra, que va començar l'estiu passat, quedarà així pràcticament completada, segons van anunciar ahir els regidors d'Urbanisme, Marc Aloy, i de Mobilitat, Jordi Serracanta, acompanyats de tècnics municipals.

Quedaran per fer alguns detalls, la zona verda entre la carretera de Vic i el carrer Mossèn Jacint Verdaguer i el primer tram de la carretera de Santpedor. El cap de setmana del 17 i 18 de març es farà l'acte d'estrena obert a la ciutadania. Culminarà així un projecte ideat fa més de 30 anys.

De fet els treballs d'asfaltatge començaran demà a tots els carrers de l'entorn de la rotonda: mossèn Jacint Verdaguer, que no afectarà la mobilitat; Bisbe Comas amb carretera de Vic, que obligarà a tallar el trànsit; i la carretera de Santpedor, on també es desviarà la circulació. Diumenge és quan es realitzarà l'asfaltatge de la Bonavista i els accessos. Es fa en festiu perquè hi hagi la mínima afectació. Però n'hi haurà, perquè el nus quedarà tancat. La pavimentació començarà a les 7 del matí i és previst que es pugui allargar fins a les 10 del vespre.

Qui circuli per la carretera de Vic en direcció al centre es desviarà pel carrer Indústria; qui ho faci per la carretera de Vic en sentit nord haurà d'anar pel carrer Bilbao; qui ho faci pel Passeig en direcció a la Bonavista s'haurà de desviar al Sèquia.

El dilluns 19, la rotonda ja entrarà en funcionament amb tota la seva capacitat, amb els dos car-rils de circulació previstos. Fins ara només ha funcionat amb un. L'únic punt que continuarà tallat al trànsit serà la carretera de Santpedor en direcció pujada per treballs a la xarxa d'aigua.

Amb la rotonda ja operativa també es posarà en marxa la nova senyalització semafòrica, en la qual s'ha buscat «un equilibri entre la mobilitat dels vehicles i la circulació de vianants», segons el regidor Serracanta.

La principal novetat és que a les sortides de la rotonda es combinarà el vermell i l'ambre intermitent per als vehicles per prioritzar el pas de vianants i, al mateix temps, possibilitar que passin els cotxes quan no hi hagi gent creuant. «Aquests dies s'estan fent proves, però no és un element estàtic» sinó que s'aniran fent ajustaments en funció de les necessitats que es detectin, va afirmar Serracanta. Pel que fa a les entrades a la rotonda, els semàfors estaran regulats perquè els vehicles ho facin en diferents fases per agilitar la circulació.

Segons Aloy, es tracta d'una obra de gran complexitat que s'ha dut a terme pràcticament dins el termini establert, que era a final de gener. La pluja ha generat problemes i ha obligat a treballar alguns diumenges.

Les obres a la Bonavista van començar l'estiu passat. A l'octubre ja es va obrir, però només amb un carril. Des de llavors els treballs s'han concentrat a tot el perímetre de l'àrea. Darrerament s'han intensificat a la zona verda que hi haurà al sector, on es recuperarà el parc infantil que hi havia.