La 6a Encesa de la Nova Llum tindrà un record per als presos polítics

Dimarts tindrà lloc al centre de Manresa la 6a Encesa de la Nova Llum, enguany amb un to clarament reivindicatiu. Es recordarà els presos polítics (Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn) amb una projecció i, alhora, es farà l'acte coincidint amb l'estada a la plaça de Sant Domènec, epicentre de l'encesa, de la performance de denúncia «Un poble empresonat», que va començar ahir (vegeu la pàgina 28) i acabarà el dia de la Llum, el 21.

El 2013, Òmnium Bages-Moianès va aportar com a administradora de la Festa de la Llum l'Encesa de la Nova Llum i l'ha mantinguda any rere any amb la col·laboració d'associacions, institucions, empreses, i d'instituts com el Guillem Catà, que ahir va acompanyar la presentació de l'encesa a càrrec de Jordi Corrons, president d'Òmnium Bages-Moianès, i Montse Bugatell, il·lustradora i dissenyadora gràfica, amb alumnes del cicle d'Animació Sociocultural vestits de groc per simbolitzar la llum i, sobretot, el color per reclamar la llibertat dels presos polítics.

Convidada per Òmnium, Bugatell ha creat la figura central de l'encesa que es farà a Sant Domènec amb algunes de les 30.000 espelmetes que es repartiran pel Centre Històric. Una figura geomètrica que propagarà la llum a partir d'un punt central. Ahir, va explicar que vol simbolitzar que Manresa envia els millors desitjos arreu del territori català.

A banda de la cèntrica plaça, també es posaran espelmetes pel Born, la Plana de l'Om, la plaça Major, Sant Ignasi Malalt i Sobrerroca, fins a arribar a la plaça d'Europa. Les persones que hi vulguin col·laborar han d'anar, dimarts, a la plaça de Sant Domènec a les 7 de la tarda. El públic hi pot anar a partir de 2/4 de 8 del vespre. L'encesa s'acompanyarà amb l'actuació de Lluís Atcher i la clouran Músics per la Llibertat, que interpretaran El cant dels ocells com fan cada dia a la plaça Major en solidaritat amb els presos polítics. L'edifici de la Buresa també estarà il·luminat amb 150 espelmes més grans, i cubs de llum que hi posarà l'artista Bruno Pérez Juncà.