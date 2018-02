Les Olimpíades de Geologia porten 86 estudiants a competir a la UPC de Manresa

L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la UPC torna a ser la seu a la Catalunya Central de la fase territorial de les 9es Olimpíades de Geologia de Catalunya, que es competeixen arreu de Catalunya. Un total de 86 estudiants hi competiran aquest divendres, 23 de febrer, en la fase territorial del concurs organitzat per l'Associació Espanyola per a l'Ensenyament de les Ciències de la Terra i la Societat Geològica d'Espanya.

Tot i que vivim a la Terra, el nostre planeta segueix sent un gran desconegut per a la majoria de la humanitat. La Geologia és la ciència que ens ajuda a conèixer el nostre planeta i com més bé l'entenguem, millor el podrem preservar. Amb l'Olimpíada de Geologia es pretén animar i implicar els estudiants de batxillerat en el coneixement d'aquesta ciència, tot remarcant la seva importància en el món actual i promocionant el seu progrés i desenvolupament.

Les Olimpíades estan obertes als estudiants que hagin cursat assignatures en les quals la Geologia té un protagonisme especial: Ciències Naturals, Ciències de la Terra i del Medi Ambient, Geologia, Ciències del Món Contemporani, etc. Estan adreçades, principalment, a estudiants de batxillerat i, amb caràcter excepcional, a alumnes de 2on cicle d'ESO.

La competició es divideix en dues parts, una d'individual i una de grup. La part individual és una prova, tipus test, per resoldre problemes teòrics i pràctics de resposta única. La de grup, que es realitza entre quatre persones, consisteix en respondre, de forma oberta, qüestions sobre el reconeixement de minerals, roques i fòssils, l'anàlisi de mapes geològics i talls o problemes senzills derivats de la interpretació dels mapes geològics.



Els premis, el mateix divendres al migdia



El lliurament de premis es farà el mateix dia 23, a les 13 hores, al Museu de Geologia Valentí Masachs. El guanyador d'aquesta fase a Manresa tindrà accés directe a la Fase Nacional de la 9a Olimpíada Espanyola de Geologia, que tindrà lloc a Segovia el proper 17 de març.