Els hortolans de Viladordis i el Poal podran regar a partir de dimarts

A partir de dimarts els hortolans del regadiu de Manresa podran regar els seus horts, cosa que ara no podien fer perquè els hi havien tallat l’aigua de la séquia a causa de la sequera. Ho permetrà el fet que es passi, oficialment dilluns, d’una situació d’emergència a una d’excepcionalitat, el que relaxa les restriccions en el consum d’aigua.

El reg es farà per dies. Dimarts i dimecres, el sector del Poal i Talaia. I els dijous i divendres, Viladordis, el Grau i Santa Clara. Dissabtes i diumenges no circularà aigua pels ramals de la séquia perquè s’haurà de recuperar la del llac de l’Agulla, i els dilluns tampoc hi haurà reg perquè és el dia que es fa manteniment.

Aquest dijous a la tarda un centenar de regants van participar en la reunió informativa que va convocar la Junta de la Séquia, que és qui gestiona la comunitat de regants, durant la qual es va informar els qui tenen o cuiden un hort de forma no professional que podran tornar a regar. Això sí. L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que presideix la Junta de la Séquia, els va recomanar que plantin menys del que farien habitualment perquè l’aigua pugui arribar a tothom.

Junta general i reunió informativa

La reunió informativa es va celebrar després que dimarts es dugués a terme una junta general en la qual van prendre part més de 200 regants degudament censats (vegeu Regió7 de dijous). A la de dijous es va convocar els qui no ho estan, malgrat que hi havia de tot.

Per part de la Junta de la Séquia hi eren presents Marc Aloy; el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet; el tresorer de la Junta de la Séquia, Joan Flotats; i la secretària de la mateixa Junta de la Séquia, Mita Cases.

Representannts de la Junta de la Séquia, encapçalats per l'alcalde, Marc Aloy / J.M.G.

Aloy va començar dient que «si no hagués plogut, ara us hauria de dir que no tenim aigua per regar». No és el cas. Va anunciar que la setmana entrant tornarà a circular aigua pels ramals de la séquia de Viladordis i el Poal. De no poder regar es passarà a poder-ho fer fins a un 60 %. El dia que no toqui, les claus es tancaran amb cadenats. Com ara.

Menys tomaqueres

Va aconsellar, però, fer un ús responsable de l’aigua, plantar menys i regar el mínim possible. «Qui acostumava a fer 50 o 100 tomaqueres, que en faci 25 per garantir que tothom en pugui fer i que tothom tingui aigua. Continuem en una situació crítica, però més flexible. Per això cal la responsabilitat de tothom».

Va continuar dient que «no farem de policies» per controlar que tothom respecti torns -una de les principals preocupacions que els regats van exposar a l’hora de les intervencions- i que es redueixi el consum d’aigua. Si algú veu alguna irregularitat, que ho comuniqui a la Junta, va aconsellar.

Com ja va passar a la junta de dimarts, hi va haver alguna queixa sobre la manca de comunicació. Aloy va assegurar que «és un dels problemes que hem tingut», però també va dir que les dades s’han d’actualitzar per regularitzar el cens de la junta. «Mentre hi ha aigua no hi ha problemes, però quan no n’hi ha tot són problemes». Tenir un cens al dia agilitaria la comunicació.

Per la seva part el tresorer de la Junta de la Séquia, Joan Flotats, va demanar paciència als regants, sobretot quan es torni a connectar l’aigua. La previsió és que hi hagi molta demanda els primers dies de reg, però que la situació es vagi normalitzant.

Una altra de les queixes dels regants és la distinció que es fa entre professionals i no professionals. En aquest darrer cas es prohibeix regar en cas d’emergència. Aloy va dir que entenia el neguit, però que és el que preveu el Pla de Sequera aprovat al Parlament de Catalunya. Un dels assistents va acusar la Junta de la Séquia de ser poc sensible i de treure’s responsabilitats del damunt.