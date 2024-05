Més de 200 hortolans del regadiu de Manresa es queixen per la gestió de la sequera

Unes 200 persones, tots elles hortolans del regadiu de Manresa, van participar en la darrera assemblea de la Junta de la Séquia, que és qui l’aigua de reg a aquesta zona de la ciutat.

Més que mai tenint en compte que es tracta d’assemblees en les quals acostumen a participar una desena de persones. La sequera, però, ho ha capgirat tot. Una mostra de l’excepcionalitat de la trobada és que generalment se celebra al saló de plens de l’Ajuntament de Manresa. La previsió que hi hagués una gran afluència, com així va ser, va fer que es convoqués al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. Es va celebrar dimarts a la tarda i es va allargar fins ben entrat el vespre. Va estar presidida per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que és el president de la Junta de la Séquia.

La majoria dels participants, regants de Viladordis i el Poal de Manresa, van expressar el seu malestar perquè se’ls tallés l’aigua per regar els seus horts el passat abril en aquells casos que no viuen de la terra. La relaxació de les restriccions i el pas de la fase d’emergència a la d’excepcionalitat a la conca del Ter-Llobregat permetrà que torni l’aigua als ramals de la séquia que passen per Viladordis i el Poal.

Ara, les claus de pas estan tancades amb cadenats. Hi haurà aigua almenys un dia a la setmana i, d’entrada, fins al setembre. Tot i l’anunci que es va fer a l’assemblea, els regants van expressar el seu malestar per com s’ha gestionat la situació.

Una clau de pas de la séquia a Viladordis, tancada amb cadenat / ARXIU/MIREIA ARSO

Van considerar que no hi ha hagut prou informació, i es van mostrar totalment en desacord amb el fet que es qualifiqui aquests horts com una activitat d’oci i recreativa. A més a més, van denunciar que hortolans de poblacions com Sant Fruitós i Navarcles han regat amb aigua del Llobregat els seus horts tot i la prohibició de fer-ho. L’Agència Catalana de l’Aigua (l’ACA) hauria obert expedients.

Aloy va assegurar que ha defensat els interessos de la séquia, i que la problemàtica s’ha generat a causa de la sequera.

A l’assemblea també hi va prendre part el president del Grup Municipals de Junts, Ramon Bacardit. Opina que no hi va haver cap autocrítica per part del govern de l’Ajuntament de Manresa i que no s’ha defensat prou els regants i el regadiu de Manresa. Pensa que convocar una assemblea tres dies abans de les eleccions i anunciar que tornarà a haver-hi aigua és «partidista», i critica que s’hauria d’haver convocat, també, per anunciar que es prohibiria el reg. Finalment creu que és un error que es consideri que els horts tenen un ús recreatiu. «Fan una funció social, i això s'hauria d’haver defensat davant l’ACA».

Aquest dijous a les 6 de la tarda hi haurà una nova reunió de la Junta de la Séquia sobre aquest tema. En aquest cas serà oberta a tothom, i no tan sols als regants degudament censats. Es durà a terme al mateix Museu de l’Aigua i el Tèxtil.