Hortolans del regadiu de Manresa es revolten perquè els han tallat l’aigua per regar

La Junta de la Séquia de Manresa ha tallat l’aigua per regar els horts de Viladordis i el Poal de tota aquella gent que no viu de la terra.

La decisió, que s’ha pres d’acord amb el Pla Especial de Sequera del govern que considera els horts una activitat recreativa i no professional, ha indignat els hortolans, que s’han revoltat.

S’han començat a organitzar per protestar contra una mesura que consideren injusta. D’entrada han celebrat assemblees improvisades en les quals hi han participat desenes d’hortolans. Han decidit lliurar un manifest a l’alcalde, Marc Aloy, que també és el president de la Junta de la Séquia. Si no s’arregla emprendran accions més contundents com concentracions.

A Viladordis i al Poal, el regadiu de Manresa, pràcticament tothom té un hort. Per tradició. També n’hi tenen gent de Manresa i entorn. Els ramals de la séquia que passen per aquests punts ja no duen aigua perquè aquest abril han tancat les comportes amb cadenats.

Una de les boques del ramal de la séquia de Viladordis, amb cadenat / MIREIA ARSO

Reunions d'hortolans

Els darrers dies els hortolans han celebrat un parell de trobades a les quals hi han participat més de 200 persones per debatre la situació. Regió7 ha assistit a una d’elles. El que més se sent a dir és que hi ha aigua per alguns -els barcelonins i els turistes de la costa amb dessaladores- i per altres no. O que l’aigua pertany a tothom. Lamenten, també, que han hagut de passar els darrers mesos amb restriccions, i «ara que és l’hora de plantar, ara tallen l’aigua». «S’han passat de frenada».

Anna Carrió, de Viladordis, s’ha erigit en una de les cares visibles de la protesta. Afirma que tot i que el Pla Especial de Sequera consideri els horts una activitat recreativa, afectarà igualment l’economia de moltes famílies que s’autoabasteixen, i també a les que «venim de tradició pagesa. Tenim terres dels nostres avantpassats i ara ens trobem que no les podem fer servir».

Actualment, la Junta de la Séquia aporta aigua a uns 1.200 propietaris, la major part dels quals són hortolans. Segons dades d’aquests, només un 1,2 % són professionals. En aquest cas tenen aigua cada 15 dies i se’ls hi ha reduït en un 80%. Per accedir a l’aigua han de tenir basses i un sistema de reg eficient.

Els hortolans del regadiu de Manresa reclamen poder disposar d’aigua un cop a la setmana. És el que demanen en un manifest que han signat més de 200 persones que és previst que avui s’entri a l'Ajuntament. La pròxima acció serà una concentració a la rotonda de Viladordis per «fer soroll».

El manifest

Al manifest expressen que els horts contribueix a l’economia familiar i afavoreix el consum de productes Km 0 i, per tant, és una mesura efectiva contra el canvi climàtic. També alerten contra la pèrdua de vegetació i que el que abans era el regadiu de Manresa s’està convertint en secà on comencen a predominar oliveres i ametllers davant arbres fruiters.

Amtellers amb sistema de reg de degoteig, a Viladordis / MIREIA ARSO

Finalment,t es queixen que l’any passat la Junta de la Séquia els va aconsellar canviar el sistema de reg per un de més eficient amb dipòsits i degoteig. Un dels assistents a la darrera reunió, Manuel Rodríguez, de Viladordis, explicava a Regió7 que el va canviar. «Em va costar molts diners i ara no tinc aigua. I com jo, molts».

Ús recreatiu

També hi havia qui no estava d’acord amb la definició d’ús recreatiu dels horts. És el cas del Josep, del Poal. «Una cosa és un ús recreatiu de l’aigua com pot tenir Port Aventura, i l’altre que diguin que conrear un hort és un ús recreatiu. El que fas és produir aliments, però no sé qui ha interpretat que això és recreatiu». Com altres, «m’he gastat no sé quants euros per canalitzar l’aigua de la teulada perquè vagi a una cisterna per regar per degoteig. No és un problema de malbaratament. Ara només cal veure quan plourà».

A la darrera trobada també hi va haver queixes per la forma que es va comunicar el tancament de l’aigua de reg. Va ser amb cartells escampats per l’entorn en els quals s’informa que a causa de l’estat d’emergència per la sequera es talla el subministrament. Alerta de sancions i que només es permetrà el reg a professionals. Cap al febrer la Junta de la Séquia en va penjar altres en els quals recomanava els hortolans no plantar perquè no es podia garantir que hi hagués aigua.

Cartells a l'entorn de Viladordis alertant del tancament de l'aigua de reg / MIREIA ARSO

La secretària de la Junta de la Séquia, Mita Cases, ha explicat a Regió7 que l’entitat no ha pres cap decisió per ella mateixa, sinó que dona compliment al Pla Especial de Sequera. «Els regants ens donen la culpa, però només apliquem el pla». És una mesura que afecta totes les poblacions en estat d’emergència, com és el cas de Manresa i les que depenen de la conca Ter-Llobregat. Els horts urbans de la ciutat com els de les Escodines també s’han quedat sense aigua tot i que en aquest cas no depenen de la Junta de la Séquia sinó d'Aigües de Manresa directament.

Cases recorda que fa un any es va enviar una carta a tots els regants informant que s’entrava en fase d'excepcionalitat, i «ja llavors avisàvem que en cas d'emergència no es podria regar». Cases ho resumeix d’una forma eloqüent: «no hi ha aigua, i si no plou, patirem encara més».