«Els actors treballen a partir de com s'imaginen els personatges»

Dirigeix des de l'any 2005 els actors de la Fira de l'Aixada. La seva tasca se centra a fer que els actors es facin seus els personatges per tal d'oferir un bon espectacle interpretatiu a la fira.

Quines instruccions dóna als actors perquè ofereixin una bona actuació en els espectacles?



Els actors van canviant perquè al llarg dels anys hi hagi una renovació en els papers. Per treballar els personatges principals, jo demano als actors que em facin una lectura dels personatges, i m'expliquin com se'ls imaginen. Així, els demano que facin una proposta. I a partir d'aquí anem treballant i jo els oriento perquè facin el seu paper. En aquesta edició tenim un nou actor que fa de bisbe i l'interpreta diferent del que l'ha fet en els darrers anys.



Aquest any hi ha més implicació de les entitats en les representacions més importants, com la del rei i la del bisbe. També hi ha indicacions per a les persones que representen el poble i no tenen text en les representacions?



Per a nosaltres, el poble és un personatge més. No hi ha el mateix treball que amb els actors que han de representar un text del guió, però també es treballa i els diem com han de cridar al rei o al bisbe. L'actitud del poble és important perquè quan el bisbe o el rei veuen que els actors que representen el poble realment els interpel·len, ells llavors faran una actuació més lluïda.



Costa molt dirigir els actors de la Fira de l'Aixada?



Molts hi participen des de fa anys i ja saben què han de fer.