La demostració d'oficis i les activitats infantils atrauen un públic nombrós

La gran quantitat de visitants que hi havia ahir, al llarg de dia, als carrers del Barri Antic va propiciar que totes les activitats que s'hi van organitzar fossin molt concorregudes. A la Plana de l'Om hi havia activitats per a infants. «Han passat més de 200 nens per fer un taller de cal·ligrafia de l'època medieval. El repte era escriure el nom amb lletres gòtiques. També han tingut l'oportunitat de fer teixit, intentant recrear les tècniques de l'època medieval, i també han pogut dibuixar», explicaven ahir els responsables de les activitats per als més menuts, que estaven coordinades per l'empresa manresana Fets Històrics.



Els responsables de l'empresa, de les poques existents a tot Catalunya que es dediquen professionalment a la recreació històrica, també van fer un taller de gastronomia medieval que va atraure una multitud a la Plana de l'Om. «Hem cuinat crema de carbassó amb sucre i canyella. També hem explicat que no hi havia productes de la terra com la patata o el pebrot al segle XIV, i que el tomàquet era considerat un menjar verinós perquè és vermell, i era un color associat al mal», explicava Mario Rubio, gerent de l'empresa. Avui al migdia continuarà el taller de cuina medieval.



La mostra de vestits medievals que va tenir lloc al carrer del Balç va aconseguir una gran afluència de públic. Al matí, més de vint figurants portaven els vestits mentre representaven escenes de l'època vinculades al tèxtil. L'entrada era gratuïta i hi van passar 2.292 persones. A la tarda, al mateix espai, van tenir lloc quatre sessions d'una passarel·la medieval que es van omplir. El preu de l'entrada és de tres euros. Avui al matí i migdia hi haurà més sessions d'aquesta passarel·la.



La mostra de vestits medievals és una de les novetats d'aquest any a la Fira de l'Aixada i és possible gràcies a la col·laboració de tres entitats de recreació històrica: Feudorum Domini, amb seu a Saragossa, l'associació catalanomurciana Gesta Regnorum, i l'Associació de Recreacionistes Històrics del Llobregat.