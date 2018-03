La CUP es queda sola amb la moció per fer que la plaça d'Espanya canviï el nom pel de la República

Només els 3 regidors del grup municipal de la CUP van votar a favor, en el ple d'ahir de l'Ajuntament de Manresa, que la comissió de nomenclàtor municipal iniciï el procés per canviar el nom de plaça Espanya pel de plaça de la República, i de reservar el nom d'Espanya per a un altre carrer o plaça de la ciutat.

La resta de grups municipals van votar en contra de la proposició, excepte el regidor de DM, que es va abstenir.

Els motius van ser diversos. Ton Sierra, de DM, va plantejar com a alternativa que la plaça Major de Manresa, la de l'Ajuntament, pogués ser rebatejada com de la República, i va advertir que treure el nom a la plaça Espanya podria «ferir susceptibilitats». Miguel Cerezo, de Ciutadans, va negar que el nom d'Espanya tingués els valors pejoratius que se li volien atribuir i va assegurar que Espanya és un estat «plural i democràtic». En aquest moment part del públic va començar a xiular i riure's de les seves paraules, fet que el regidor va aprofitar per dir que en altres moments aquests valors no prevalien, en referència als que l'havien interromput. Felip González, del PSC, va reiterar que ells se sentien tant catalans com espanyols, així que «no em molesta que es digui plaça Espanya».

Per part d'Esquerra hi va intervenir Anna Crespo, presidenta de la comissió del nomenclàtor, que va recordar que fins ara les decisions preses havien estat «per unanimitat», va lamentar la presència d'incorreccions històriques en la moció, va recordar que durant el franquisme es va donar nom a 143 espais de la ciutat i que si es volia revertir-los tots caldria tenir en compte que un d'aquests havia estat la plaça Catalunya.

La portaveu del govern, Àuria Caus (CDC), va recordar el canvi unilateral de nom que s'havia produït en un acte festiu en treure la placa amb el nom d'Espanya i substituir-la per una altra amb el nom de plaça de la República. «I nosaltres no compartim les imposicions vinguin d'on vinguin». El missatge del govern és «parlem-ne, però fem-ho bé» en un context que el que requereix és de sumar i eixamplar la base sobiranista.

Per a la CUP van ser excuses de mal pagador. Jordi Masdeu va dir que no tenia sentit que no es pogués canviar la placa quan l'independentisme era minoritari, però tampoc quan era majoritari i va recordar a ERC que el 2000 defensava canviar el nom a la plaça Espanya pel de Joan Fuster.