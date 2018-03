La PAHC manté el pols amb CaixaBank pel cas d'un afectat

Membres de la PAHC Bages es van tornar a tancar, ahir, a l'oficina de CaixaBank a la plaça Major, com havien fet dimecres per demanar la condonació del deute i un lloguer social per a Mourad, un membre de la plataforma. Ahir, CaixaBank els va fer una oferta que no van acceptar i que els va portar a tornar-se a tancar. A les 6 de la tarda van convocar una concentració de suport que finalment van desconvocar i van anunciar més accions de cara a la setmana vinent.

Segons la PAHC, l'oferta de CaixaBank a Mourad passa per rebaixar-li el deute que té a 6.000 euros, però ni li ofereix un lloguer social a l'habitatge on viu ara. El banc va subhastar casa seva quan aquest va deixar de pagar la hipoteca.