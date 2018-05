Arriba la primera edició de la Fira del Vi del Bages

L´escola Joviat de Manresa ha acollit aquest migdia l´acte de presentació ViBa, la primera edició de la Fira del Vi del Bages, que inclou en el seu marc l´onzena edició de la mostra d´art i vi Vi_Suals. A la presentació hi han participat l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent; la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo; el president de Bages Impuls, Ignasi Sala; el president de la DO Pla de Bages, Joan Soler; i la presidenta del Cercle Artístic de Manresa, M. Alba Comas, també membre de la Taula d´Arts Visuals de la Catalunya central. Igualment hi han assistit el regidor de Turisme, Joan Calmet, i representants d´entitats i institucions col·laboradores de la fira i d´operadors turístics, així com responsables dels cellers de la DO Pla de Bages.



Una Fira per a tots els públics: ViBa PRO i ViBa POP



La primera de les cites serà la Fira ViBa PRO: una jornada enogastronòmica per a professionals del vi, l´hoteleria i l´enoturisme que se celebrarà el 4 de juny a partir de les 9:30h al Teatre Kursaal. Els participants tindran l´oportunitat de conèixer la història, el paisatge i el patrimoni, així com les qualitats dels vins i la gastronomia del Bages, de la mà de sommeliers nacionals de primer nivell.

El cap de setmana següent serà el torn de la Fira ViBa POP, que se celebrarà els dies 9 i 10 de juny i oferirà diverses activitats obertes al públic, que giraran al voltant de quatre disciplines: vi, gastronomia, enoturisme i art. Des de visites i rutes culturals, fins a activitats infantils, mostres de vins, aules de tast impartides per sommeliers professionals, sopars, concerts i fins i tot concursos es podran seguir a través de les xarxes.

La majoria d´activitats tindran lloc a la Plaça Sant Domènec, que acollirà tant la inauguració com la cloenda de la Fira.

Un dels actes destacats és el 20è aniversari de la Confraria de vins del Bages. L´acte d´investidura de la Confraria de vins del Bages, que se celebrarà el dissabte 9 de juny, a partir de les 20h a la plana de l´Om, després d´edicions itinerants. El pregó anirà a càrrec de l´escriptora, periodista i amant del vi, Empar Moliner. La celebració culminarà amb un sopar a l´escola d´Hoteleria Joviat a càrrec dels cuiners dels Fogons del Bages.

Fira ViBa és un projecte impulsat per la DO Pla de Bages i Bages Impuls, amb l´Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona com a patrocinadors principals i BBVA CX i Bages Turisme com a patrocinadors essencials. A més de la col·laboració de diversos establiments i institucions de Manresa i el Bages.



El projecte cultural VI-suals presenta la programació amb el pas del temps com a eix d´inspiració artística



En el marc de la fira, el Programa Vi_suals 2018 uneix una vegada més la creació artística i la tasca divulgativa per apropar la cultura del vi al teixit social de Manresa i comarca, esdevenint un projecte cultural de referència. En aquesta ocasió la locució "tempus fugit", que convida a reflexionar sobre el pas del temps i a aprofitar-lo al màxim, és l´eix temàtic d´inspiració escollit d´una edició que se celebrarà del 27 de maig a l´10 de juny.

VI_suals 2018, com és habitual, inclourà la mostra de vi i d´art a la Plaça Sant Domènec, l´exposició de Foto Art Manresa, la projecció de curtmetratges a càrrec de Cine Club Manresa, l´exposició del Cercle Artístic de Manresa, el tast de Picapolls al Parc de la Seu i el tast emprenedor. I enguany s´hi afegeix una mostra d´art als aparadors.

Enguany la mostra d´art s´ha plantejat amb un nou format, s´han convidat dos artistes plàstics per exposar la seva obra a la Plaça Sant Domènec: Àngels Freixenet i Eduard Fíguls. I s´han convidat dos cineastes per realitzar dos curtmetratges, Oriol Segon –en col·laboració amb Albert Palomar- i Roger Roca –en col·laboració amb Albert Serradó.

L´art també serà present a través d´una exposició d´obres fetes amb caixes de fusta de vi que es podrà veure a diversos aparadors de comerços del centre històric. Les obres d´art estan elaborades per un col·lectiu d´artistes i estudiants.

A partir del 16 de juny, totes les creacions artístiques s´agruparan en una exposició al Museu de la Tècnica de Manresa que es podrà visitar fins el 8 de juliol.

Vi_suals és un projecte impulsat conjuntament per la DO Pla de Bages i l´Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració de diverses entitats de la ciutat i la comarca: Taula d´Arts Visuals de la Catalunya Central, Cercle Artístic de Manresa, Foto Art Manresa i Cine Club Manresa.



PROGRAMACIÓ VI_SUALS 2018



Divendres, 25 de maig

20 h Inauguració de l´exposició "Tempus fugit", del Cercle Artístic de Manresa. Fins al 17 de juny a l´Espai Rubiralta. Muralla de Sant Domènec, 14. Horari: de dimarts a divendres de12 a0 h i dissabte i diumenge de 18 a 0 h.

Artistes participants: Antonio Aguilera, Rosa Barbé, Joan Carrió, Alba Comas, Neus Casasayas, Sofia Gómez, Dolors Mas, Mabel Nieto, Oriol Olivé, Josep Manuel Rigat, Xus Royo, Josep M. Sarrate i Yolanda Urango.

Del 28 de maig al 10 de juny

Mostra d´art als aparadors del centre històric de Manresa amb les obres guanyadores del concurs Vi-suals en dues categories: adults i estudiants.

Dimecres 6 de juny

17 h. Tast emprenedor impartit per estudiants dela Fundació Universitària del Bages i l´Escola Joviat (Hostaleria i Sommelieria). Sala d´actes dela FUB2 (Plaça Bages, Manresa)

Divendres, 8 de juny

Nit de Picapolls al Parc de la Seu. De 21 a 2 h. Tasta els vins amb la varietrat Picapoll del cellers dela DO Plade Bages. Es podran degustar tapes d´Els Fogons del Bages. Música en directe a càrrec de Mon Petit Món i amb la participació de la colla castellera Els Picapolls dela Gavarresa.

Dissabte 9 i diumenge 10 de juny

Mostra d'Art i Vi a la Plaça Sant Domènec. De 17 a 23 h. Mostra de vins dels cellers dela DO Plade Bages amb les Cuineres del Bages. Mostra d´art amb els artistes Àngles Freixenet i Eduard Fíguls.

11.30 h Acte Inaugural de Vi_suals 18 a la Plaça St. Domènec

12 h. Inauguració de l´exposició de Foto Art Manresa "Tempus fugit" a l´Espai la Plana. (Plana de l´Om, 6, Manresa). Exposició fins al 10 de juny. Fotògrafs participants: Bernat Bozzo, Josep Brunet, Joan Ant. Closes, Lídia dela Cruz, Ricard Escudero, Jordi Martínez, Gabriel Montes, Pep Moyano, Josep M. Perostes, Yolanda Pradas, Jordi Sala, Robert Santamaria, nasi Trapé i i Pura Travé.

20 h. Projecció de curtmetratges d´artistes seleccionats per Cineclub Manresa. Auditori Espai La Plana (Plana de l´Om, 6. Manresa).

Del 16 de juny al 8 de juliol

Inauguració de l´exposició "Vi_suals 18. Tempus fugit". Amb els artistes participants. De dimarts a diumenge de 10 a 14 h. Les obres artístiques i audiovisuals de Vi-suals 18 es podran vistiar al Museu dela Tècnicade Manresa (Ctra. de Santpedor 55, Manresa).