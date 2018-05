Comença la plantació d'oliveres i ametllers a l'entorn de la Torre Lluvià de Manresa

Els terrenys agrícoles de l´entorn de la Torre Lluvià es convertiran aviat en un camp experimental per a la recuperació de varietats autòctones de vinya del Bages, i també d´oliveres i ametllers, per mostrar els conreus tradicionals del sec& agrave; bagenc. Precisament aquests dies ja ha començat la plantació dels ametllers i les oliveres, que acabaran d´aquí a uns dies.

Fins ara s´ha plantat una hectàrea d´olivera de la varietat Corbella, i una hectàrea d´ametller de la varietat Llargueta. D´aquí a uns dies es durà a terme també la plantació d´olivera de la varietat verdal Manresa. El proper hivern és previst que comencin a plantar-se també les primeres vinyes.

L´objectiu del projecte és recuperar almenys 9 de les 25 varietats autòctones de vinya. Serà un projecte a llarg termini, perquè d´algunes varietats se´n conserven molt pocs exemplars. També es recuperaran varietats d´olivera i ametller entre les majoritàries històricament al Bages.

L´acord és possible gràcies a la col·laboració entre tres entitats del territori que cooperen per fer-ho possible; l´Ajuntament de Manresa, que cedeix els terrenys; la fundació AMPANS, que farà el cultiu de les varietats locals i la vinificació del raïm; i la DO Pla de Bages, que serà la responsable de coordinar el projecte i fer l´assessoria. Els convenis per poder fer possible el projecte els van signar el mes d´abril l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, el president d´Ampans, Sebastià Catllà, i el president de la Denominació d´Origen Pla de Bages, Joan Soler.

La plantació es farà en dues fases; una primera, l´any 2018, en què es plantaran els ametllers, les oliveres i una part de la vinya a la part nord-est dels terrenys de la Torre Lluvià, i una segona l´any 2019, en què es plantarà només vinya al sector sud-est de la finca.

El fet que la plantació es trobi en aquest entorn, l´equipament insígnia de l´Anella Verda, permetrà, també, donar a conèixer a la població els conreus propis del secà local, mitjançant diverses activitats de sensibilització ambiental i educatives sobre els conreus de la finca.

La Torre Lluvià va ser adquirida per l´Ajuntament de Manresa el febrer de l´any 2012 i de seguida hi van començar les obres per aturar-ne la degradació, evitar l´esfondrament i aconseguir la seva recuperació. Des del juny de l´any passat, l´equipament és obert al públic com a centre d´interpretació i difusió de l´Anella Verda i els seus espais més representatius. Actualment també s´estan duent a terme treballs per rehabilitar l´espai de l´entorn de la torre: neteja del pati, delimitació dels accessos i murs perimetrals, restauració de portes, una rampa exterior, etc.