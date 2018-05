La millora del parc del Castell, l'aposta més votada dels pressupostos participatius

Els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Manresa han apostat enguany per potenciar i millorar els espais públics i les zones verdes de la ciutat. Aquest dilluns al migdia ha tingut lloc la presentació dels projectes guanyadors, cadascun dels quals rebrà una dotació d'uns 50.000 euros.

La proposta més votada pels manresans d'entre la vintena que es van presentar ha sigut la segona fase de la millora del parc del Castell, una idea que complementa la que ja es va alçar com la més votada en els pressupostos participatius de l'any passat.

El segon projecte més votat, per la seva banda, ha sigut la proposta de millora del parc del Cardener a la zona del Pont Nou, mentre que la tercera ha sigut la demanda per acondicionar el parc del Puigberenguer. Finalment, la quarta opció més votada pels manresans ha sigut la idea de fer un parc infantil al pati del Casino. La majoria de propostes presentades han anat a càrrec d'entitats de la ciutat, mentre que les dues darreres han sigut per iniciativa de particulars.

En la votació d'enguany hi han participat 2.826 persones, una xifra molt per sota de les 6.000 que van emetre el seu vot en l'edició del 2017.