Althaia col·labora en una jornada sobre la prevenció dels suïcidis

La Fundació Althaia col·labora en l'organització d'una jornada internacional sobre Salut Mental i Innovació Social que reflexionarà sobre la prevenció del suïcidi, la primera causa de mortalitat externa a Catalunya, per davant dels accidents de trànsit.

Es durà a terme demà a la UVic-UCC. Entre els ponents hi figuren professionals de Salut Mental d'Althaia, el doctor Wolfgang Rutz, professor de Psiquiatria Social de la Coburg University (Alemanya), que parlarà del suïcidi en menors immigrants, i la doctora Elleonor Mitterdorfer, professora de Neurociències del Karolinska Institutet (Suècia), que impartirà la ponència «Suïcidi, societat i determinants socials».

La jornada estarà dedicada principalment a la prevenció del suïcidi, un problema de salut pública que afecta prop d'un milió de persones al món, on cada 40 segons una persona mor per aquesta causa. A Catalunya es van registrar 510 casos només durant el 2016. La jornada organitzada a Vic entronca amb la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que els serveis de salut incorporin la prevenció del suïcidi com una prioritat, ja que la identificació precoç i la gestió efectiva de la conducta suïcida són clau per atendre les persones que ho necessiten.