el barri manresa

El Barri Antic conté la major part de la Manresa en la qual Manresa es reconeix. Pocs dels paisatges que fan que Manresa sigui diferent de Cerdanyola, Granollers o Viladecans són fora del Centre Històric. Per això és un element crucial de la identitat de la ciutat i dels seus habitants; la ciutat hi té la major part de la seva història i la major part de les famílies hi tenen una part de la seva memòria; per això, quan ha entrat en un procés de decadència i decrepitud, aquest defalliment ha produït un gran malestar que porta els manresans a dubtar de la fortalesa de la seva identitat. Manresa té molts altres dèficits, però no alçarà el vol de debò fins que no resolgui un problema que és alhora material i psicològic. Però, mentrestant, alhora que se'n denuncien els defectes sense deixar-ne passar ni un, cal proclamar que és un molt bon lloc per viure-hi, que té un munt d'avantatges, que els clixés que el taquen són fruit dels prejudicis i que és fals que sigui més insegur que altres barris. En aquesta edició hem anat a buscar un grup de veïns que donen exemple. Cal escoltar-los.