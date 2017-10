història i civisme

AManresa, qualsevol manifestació que superi les mil persones es pot dir que ha estat clarament un èxit. A Berga res no aconsegueix omplir la plaça de Sant Pere més que un salt de la Patum. Aquestes magnituds permeten prendre consciència del que suposa que a Berga es manifestin prop de set mil persones o que a Manresa ho facin 28.000 al migdia i 15.000 a la tarda. De les tres grans mobilitzacions populars de què es té memòria a la capital del Bages, la tercera en magnitud es va produir fa dues setmanes, i la primera i la segona van tenir lloc dimarts en un sol dia. La dimensió de l'esdevingut a Manresa és insòlita i dóna una bona mesura de fins a quin punt les càrregues policials de l'1-O han ofès i horroritzat el conjunt del país i les nostres comarques en particular. Resulta especialment destacable que dimarts una jornada tan intensa se saldés a Manresa sense ni un sol incident, ni un sol element de mobiliari urbà trencat i amb multitud de mostres de civisme i autocontrol. Cal subratllar-ho i encoratjar a mantenir aquest to passi el que passi si la política catalana manté el clima de tensió.