ciència i llengua

Manresa acull ahir i avui la vintena edició del Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, un esdeveniment que combina la vocació científica amb la voluntat de promoure l'ús de la llengua pròpia del país en el camp de la medicina. En un moment en què el procés independentista sembla haver concentrat les aspiracions del catalanisme en l'assoliment de l'estat propi és positiu que hi hagi iniciatives que ens recordin que un objectiu tradicional del catalanisme, la normalització de la llengua que és el nervi de la nació, encara està molt lluny d'haver estat assolit. En realitat, el català fa tantes passes endavant com en fa enrere. Els professionals de la medicina són persones influents que prescriuen usos lingüístics als seus entorns amb el seu comportament quotidià. Fer-los-en conscients i aconseguir la seva complicitat és una missió de primer ordre per aconseguir l'extensió de l'ús del català, així com ho és per convertir el català en una llengua habitual en la comunicació científica. Que Manresa hi faci una aportació és una molt bona notícia.