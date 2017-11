Atenent al calendari que es va posar damunt la taula en el Fòrum de la Mineria del Bages, el nou col·lector de sal-morres fins a Abrera podrà estar acabat i entrar en servei, com a molt aviat, al final del 2021 o el 2022. És un escenari que ja ara, i en la perspectiva optimista que es compleixi, es veu prou llunyà. Essencialment, perquè el col·lector actual, una canalització que porta les aigües salobres derivades de l'explotació de les mines de potassa, fa anys que és una infraestructura insuficient en capacitat i deficient en el seu estat, que ha provocat nombrosos vessaments amb greus conseqüències al seu entorn. I perquè, després dels anys que fa que es parla de la necessitat de fer-lo nou, costa d'entendre que vagi més tard aquesta infraestructura que ha de tirar endavant la Generalitat que no pas els plans de creixement de la principal empresa que n'ha de fer ús, ICL. Seria bo que el procés s'accelerés al màxim perquè aquesta és una infraestructura que incideix directament en la qualitat ambiental. Per tant, una infraestructura de país.