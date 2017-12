rescat sense resposta

La Generalitat no podrà dur a terme el rescat de la concessió de l'eix Transversal. No serà possible perquè el Govern de l'Estat no n'ha autoritzat la despesa. No ho ha fet pas amb un informe en què hagi concretat els arguments del perquè, sota el seu raonament tècnic, era inviable fer efectiva l'operació, sinó pel que es coneix com a silenci administratiu. És a dir, no ha donat resposta, la qual cosa s'entén com una denegació. Com que no hi ha explicacions, és impossible analitzar si era oportú o no, en el marc econòmic actual, fer el rescat. Per tant, ens hem de quedar amb els arguments que sostenia la Generalitat (abans de la intervenció): que el rescat, tot i el cost que s'estimava en uns 530 milions d'euros, suposaria un estalvi a llarg termini de 700 milions per a les arques públiques. I, per les condicions del contracte, era o ara (2017) o mai, que vol dir esperar que s'acabi la concessió, el 2040. Tenint en compte el pes de l'operació, un silenci administratiu sona a deixadesa. I la situació econòmica demana filar prim.