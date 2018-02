dividir l'escola

La pugna entre PP i Ciudadanos en un moment en què el govern de Rajoy té a les seves mans la governació de Catalunya gràcies a l'aplicació del 155 està orientant la competició per l'hegemonia a la dreta espanyola cap a l'escola catalana, que es va perfilant com el camp de batalla. El govern central va anunciar ahir que té tota la intenció d'introduir l'elecció de llengua, cosa que no és tan fàcil de fer però que, si es tirés endavant, crearia dues línies escolars, segregaria per llengua i per renda i posaria fi a la immersió. Ciudadanos va afanyar-se a exigir que ho facin d'una vegada. Que la pugna a la dreta s'hagi de dirimir en una competició d'espanyolisme delata una perillosíssima precarietat del debat polític a Espanya, encara més quan l'ase dels cops és un sistema educatiu basat en un amplíssim consens i que ha demostrat que funciona: educa, dóna plena competència lingüística (sobretot en castellà) i integra. Els principals beneficiaris de la immersió són els infants castellanoparlants, i és a costa seva que PP i C's competeixen en espanyolisme. Una paradoxa alarmant.