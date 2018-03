bons guies a la seu

Els esperançadors símptomes que el bisbat de Vic i, per tant, també la parròquia ha abandonat la seva llarguíssimament sostinguda actitud obstruccionista en relació amb l'explotació turística de la Seu, semblen concretar-se amb la creació d'un logotip de la basílica que deu expressar una voluntat de facilitar-ne la divulgació, i especialment en la iniciativa d'oferir una formació especialitzada als guies de l'Oficina de Turisme de Manresa per tal que tinguin els millors coneixements per poder oferir un recorregut ben documentat. Que les visites siguin interessants, amenes i suggeridores és molt important per tal que la promoció del temple sigui efectiva, i per tal que sigui així els guies han de dominar la matèria. És interessant, també, que la formació que s'impartirà sigui oberta a qui hi vulgui assistir. Tanmateix, cal subratllar que tan important com la qualitat dels guies és la disponibilitat d'horaris i de recorreguts i la promoció fora de la ciutat de l'oferta disponible. Sense això, la formació servirà de poc.